Крабовые санкции и рост затрат обвалили прибыль рыбаков в 2022 году

В 2022 году прибыль российской рыбной отрасли упала почти на треть. Одной из причин стало снижение на фоне санкций США экспортных доходов добытчиков краба, чья рентабельность раньше была выше остальных участников отрасли

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В 2022 году российская рыбная отрасль, несмотря на рост выручки, столкнулась с заметным снижением прибыли. Об этом заявил на прошедшем в четверг 18 мая заседании Общественного совета при Росрыболовстве представитель ведомства. Запись совещания есть в распоряжении РБК, ее содержание подтвердил один из участников мероприятия, а также в пресс-службе самого Росрыболовства.

По предварительным данным за 2022 год, которые озвучило агентство, оборот предприятий, занимающихся рыболовством, рыбоводством и переработкой водных биоресурсов, суммарно составил 866 млрд руб. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 7% (в 2021 году оборот составлял 808 млрд руб.). Финансовый сальдированный результат (прибыль до уплаты налогов за вычетом убытков. — РБК) в 2022 году составил 158 млрд руб. — годом ранее этот показатель был на уровне 230 млрд руб.

Сокращение прибыли сектора более чем на 30% Росрыболовство объяснило на заседании двумя основными факторами. Во-первых, это увеличение стоимости производства: расходы на ремонт судов, приобретение запчастей и импортных комплектующих через третьи страны привели к увеличению затрат предприятий. Во-вторых, на фоне западных санкций снизилась прибыль у наиболее рентабельных игроков отрасли — предприятий, которые занимаются добычей краба, чья прибыль ранее была выше средней по отрасли. В прошлом году российские добытчики краба, которые традиционно поставляли варено-мороженого краба в США и ЕС, столкнули с ограничениями на экспорт продукции на рынок Северной Америки, и рынок пока не успел перестроиться, уточнили в Росрыболовстве.

О том, что прибыль рыбной отрасли в 2022 году покажет резкое снижение, а рост выручки затормозится, еще в феврале этого года предупреждала Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), напоминает ее президент Герман Зверев. «Представленные Росрыболовством на заседании Общественного совета итоговые данные полностью подтвердили нашу гипотезу. Отраслевая прибыль по итогам прошлого года рухнула с 231 млрд руб. до 158 млрд руб. — на 32%. При этом прирост выручки составил около 7%, фактически на уровне инфляции», — отмечает Зверев.

В пресс-службе Росрыболовства подчеркнули, что на совете озвучивались предварительные показатели отрасли, которые предоставляются Росстатом, а уточненный отчет обычно публикуется во втором полугодии.

Почему для рыбной отрасли важны крабы

Для российских рыбаков крабы — наиболее маржинальный по сравнению с другими видами акваресурс, отмечал ранее исполнительный директор Ассоциации торговых и промышленных предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Их промысел ведется на Дальнем Востоке, а также в Северном бассейне. Основную часть крабового улова рыбаки традиционно направляют на экспорт: в 2021 году крабы принесли отечественной рыбной отрасли около 42% всей экспортной выручки, оценивал Зверев.

До 2022 года одним из ключевых покупателей крабов у российских рыбаков были США. Но после начала специальной военной операции на Украине США ввели запрет на поставки крабов из России. Впрочем, прямые поставки были незначительные: крабы, добытые в Северном бассейне и на Дальнем Востоке, шли покупателям в США транзитом через третьи страны, в частности Нидерланды. По данным ФТС, в 2021 году Нидерланды были вторым после Южной Кореи крупнейшим покупателем российских крабов — за год туда было поставлено 18,8 тыс. т ракообразных на $928,9 млн.

Но ограничение поставок в США и Канаду, тем не менее, сильно отразилось на экспортных поставках в 2022 году. Если в предыдущие годы при вылове краба примерно 95-96 тыс. т на экспорт уходило около 75 тыс. т, то в прошлом году экспортировали только 59 тыс. т, уточнил на заседании Общественного совета при Росрыболовстве представитель ведомства. По его словам, это связано с ограничениями поставок на рынок Северной Америки: «если в первом полугодии такие поставки еще шли через третьи страны, то во втором полугодии это прекратилось». Часть мороженых крабов, которые поступали на рынок США из Северного бассейна, не встроилась в другие торговые цепочки: «Есть эксперимент, когда из Северного бассейна пробуют везти живых крабов в Китай, где цена на живых крабов высокая. Но давать гарантию, что рынок перестроится в этом году, нельзя», — отметил чиновник. Он добавил, что сейчас на рынке наблюдается «некоторое затоваривание»: продукция еще хранится в холодильниках, и компании, которые осуществляют добычу и производство, занимаются переориентацией поставок.

«Прибыль снизилась очень сильно», — подтверждает Сергей Несветов, исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, крупнейшего добытчика краба в Северном бассейне. Конкретных цифр он не называет, но указывает, что компания работает над переориентацией продукции на другие рынки.

Рынок живого краба всегда зависел от одного покупателя — Китая, а варено-мороженого — от ЕС и США, говорит Зверев. «Когда американский и европейский рынки стали закрываться для российского краба, на рынке образовалось большой объем предложения, что привело к снижению цен», — отмечает эксперт. Согласно данным, которые приводило на Общественном совете Росрыболовство, в 2021 году средняя экспортная стоимость 1 т краба в 2021 году составляла $34 тыс., тогда как в 2022 году этот показатель опустился до $22 тыс. за тонну.

Сокращение стоимости крабов повлияло на экспортную выручку российских предприятий: несмотря на увеличение объемов поставок в натуральном выражении, доходы от экспорта в прошлом году снизились. Если в 2021 году экспортная выручка в валюте составляла $6,8 млрд, то в 2022 году она, по предварительным данным, сократилась до $6,1 млрд, сообщило Росрыболовство на заседании Общественного совета.