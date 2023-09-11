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ФСБ пришла с проверкой в рестораны White Rabbit Зарькова

ТАСС: ФСБ выявила сбыт 8 млн т краба в ресторанах White Rabbit Зарькова
Ресторан White Rabbit, Москва
Ресторан White Rabbit, Москва (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

ФСБ провела проверку московских ресторанов и выявила факт незаконного сбыта более 8 млн т краба, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ущерб государству составил около 50 млн руб., передало агентство.

В сообщении говорится, что проверки коснулись ресторанного альянса Бориса Зарькова White Rabbit Family (WRF). Он подтвердил агентству факт проведения проверок, но отметил, что они не влияют на ведение бизнеса. Других деталей он не раскрыл.

Источник ТАСС рассказал, что возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Она предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Зарьков не ответил на звонки РБК.

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