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«Росатом» позвал бизнесменов в свои проекты в рамках «плана Белоусова»
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«Росатом» позвал бизнесменов в свои проекты в рамках «плана Белоусова»
ВЭФ-2018, 08:30
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«Росатом» позвал бизнесменов в свои проекты в рамках «плана Белоусова»
«Росатом» намерен подключить крупные компании к своим проектам в рамках плана помощника президента Андрея Белоусова, сообщил РБК глава госкорпорации Алексей Лихачев. Верхней границы у таких инвестиций нет, сказал он
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Отвечая на вопрос корреспондента РБК, планирует ли «Росатом» подключать российских бизнесменов к своим проектам в рамках «плана Белоусова», глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил: «Конечно. Но к каким конкретно — это предмет переговоров». По его словам, по объему необходимых для привлечения инвестиций «сверху ограничений нет».

Помощник президента Андрей Белоусов изначально предлагал изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов, заработанных за прошлый год, у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений. Эти деньги нужны на выполнение майского указа президента Владимира Путина, писал он в своем письме. Но в ходе встреч с бизнесменами на площадке ​Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) его план смягчился и теперь речь идет о привлечении частных инвестиций в российскую экономику и участии компаний в реализации нацпроектов — «Экология», «Цифровая экономика», а также развитие инфраструктуры. Для того, чтобы увеличить долю инвестиций в основной капитал в российском ВВП с 21% до 25%, как того требует майский указ, министерство финансов разработало законопроект о «защите и поощрении капиталовложений» в России.

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На прошлой неделе Белуосов заявил, что уже сейчас компании представили в правительство проекты на 6 трлн руб. Однако, по его словам, это не означает, что все эти проекты пройдут фильтр. Он уточнил, что под фильтром имеются в виду приоритеты правительства.

Как сообщали источники РБК, близкие к членам РСПП, Лихачев войдет в рабочую группу по стимулированию инвестиций частного бизнеса в экономику. В прошлом году он призвал работающие в Арктике крупные компании создать с «Росатомом» альянс для финансирования строительства ледокола «Лидер», который сможет обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Проект стоимостью примерно 80 млрд руб. так и не получил бюджетных средств. В Арктике работают подконтрольные государству «Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть», а также «Востокуголь» Дмитрий Босова и НОВАТЭК Леонида Михельсона.

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«Росатом» готовится стать инфраструктурным оператором в Арктике: законопроект о передаче госкорпорации функций по развитию инфраструктуры Северного морского пути и прилегающих территорий Госдума уже приняла в первом чтении.

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Как предположил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов, «Росатом» мог бы предложить российским компаниям инвестировать в электромашиностроительные проекты, в создание плавучих АЭС и в проекты ядерной медицины.

Авторы: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова.
Теги: «Росатом» , Андрей Белоусов
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