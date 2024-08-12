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Военная операция на Украине ,  
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В Сербии заявили, что Европе не хватит газа без поставок из России

Сюжет
Военная операция на Украине
Говорить об энергетической диверсификации Европы можно при условии, что газ поступает из России и других стран, считает сербский вице-премьер Александр Вулин
Александр Вулин
Александр Вулин (Фото: РИА Новости)

Без поставок из России Европе не хватит газа из других источников, заявил «РИА Новости» вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Все разговоры об энергетической диверсификации Европы возможны при условии, что газ поступает из России и других стран», — сказал политик, добавив, что «это не вопрос доброй воли».

Единственной точкой входа российского природного газа в украинскую газотранспортную систему для дальнейшей транспортировки в Европу сегодня является газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» в Курской области, где с 6 августа идут бои между российскими и украинскими военными. По украинскому маршруту газ получают Словакия, Австрия, Италия, также топливо поставляется в Приднестровье.

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Бизнес
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов говорил, что атака ВСУ и бои в районе Суджи привели к резкому росту цен на природный газ и СПГ (9 августа стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила €40 за 1 МВт·ч, или примерно $460 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса).

10 августа объем подачи газа в Европу через (ГИС) «Суджа» вырос на 3% по сравнению с предыдущим днем, до 39,6 млн куб. м в сутки. Днем ранее показатель составлял 38,5 млн куб. м в сутки.

В 2022 году Россия и Сербия заключили договор, по которому Белград в следующе три года будет платить от $310 до 408 за 1 тыс. куб. м газа. В то же время сербские власти заявили, что рассматривают возможность расширить сотрудничество в области газоснабжения с соседними странами, чтобы снизить зависимость от российского топлива.

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«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сербия российский газ Европа Газпром
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