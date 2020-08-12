Авиаперевозчики попросили Минтранс проверить скачок цен на авиакеросин
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота») направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху, в котором попросила ведомство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина в российских аэропортах. Об этом сообщается на сайте ассоциации.
В письме (pdf.) АЭВТ ссылается на данные авиакомпаний, которые провели тендеры на поставку авиационного топлива с 11 августа по 10 сентября. По информации авиаперевозчиков, по сравнению с июлем стоимость авиакеросина выросла следующим образом:
- в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) — на 62,1%;
- в Красноярске — на 48,6%;
- в Краснодаре — на 48,4%;
- в Жуковском (Московская область) — на 36%;
- в Домодедово (Москва) — на 33,4%;
- в Иркутске — на 28,1%;
- в Благовещенске — на 21,1%;
- во Владивостоке — на 20,4%;
- в Пулково (Санкт-Петербург) — на 18%.
В ассоциации предупредили, что такой скачок цен на топливо «неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей». АЭВТ также считает, что растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса.