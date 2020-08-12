Авиаперевозчики попросили Минтранс проверить скачок цен на авиакеросин

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратила внимание министерства на то, что с 11 августа цены на авиатопливо в аэропортах выросли на 18-62%. В АЭВТ предупредили, что это приведет к подорожанию авиабилетов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота») направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху, в котором попросила ведомство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина в российских аэропортах. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

В письме (pdf.) АЭВТ ссылается на данные авиакомпаний, которые провели тендеры на поставку авиационного топлива с 11 августа по 10 сентября. По информации авиаперевозчиков, по сравнению с июлем стоимость авиакеросина выросла следующим образом:

в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) — на 62,1%;

в Красноярске — на 48,6%;

в Краснодаре — на 48,4%;

в Жуковском (Московская область) — на 36%;

в Домодедово (Москва) — на 33,4%;

в Иркутске — на 28,1%;

в Благовещенске — на 21,1%;

во Владивостоке — на 20,4%;

в Пулково (Санкт-Петербург) — на 18%.

В ассоциации предупредили, что такой скачок цен на топливо «неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей». АЭВТ также считает, что растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса.