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Бизнес ,  
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Авиаперевозчики попросили Минтранс проверить скачок цен на авиакеросин

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратила внимание министерства на то, что с 11 августа цены на авиатопливо в аэропортах выросли на 18-62%. В АЭВТ предупредили, что это приведет к подорожанию авиабилетов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота») направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху, в котором попросила ведомство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина в российских аэропортах. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

В письме (pdf.) АЭВТ ссылается на данные авиакомпаний, которые провели тендеры на поставку авиационного топлива с 11 августа по 10 сентября. По информации авиаперевозчиков, по сравнению с июлем стоимость авиакеросина выросла следующим образом:

  • в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) — на 62,1%;
  • в Красноярске — на 48,6%;
  • в Краснодаре — на 48,4%;
  • в Жуковском (Московская область) — на 36%;
  • в Домодедово (Москва) — на 33,4%;
  • в Иркутске — на 28,1%;
  • в Благовещенске — на 21,1%;
  • во Владивостоке — на 20,4%;
  • в Пулково (Санкт-Петербург) — на 18%.

В ассоциации предупредили, что такой скачок цен на топливо «неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей». АЭВТ также считает, что растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса.

Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо
Бизнес
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

По данным источника «Известий», ассоциация получила эти данные по итогам августовских торгов «Уральских авиалиний». На рост цен пожаловались и другие авиаперевозчики. По словам собеседника газеты, S7 зафиксировала в Домодедово подорожание топлива на 5%, а в аэропорту Кневичи во Владивостоке — на 20%.

Авиакомпании ждут выплат компенсаций за подорожавший керосин с августа 2018 года. Тогда Дитрих предложил выделить в качестве компенсаций 23 млрд руб. Президент Владимир Путин поручал провести выплаты до 1 ноября 2019 года, но компании еще не получили этих средств. В марте АЭВТ направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором напомнила об обещании выделить деньги.

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На фоне пандемии коронавируса в конце марта правительство приостановило все международные полеты, за исключением вывозных рейсов и рейсов для возвращения россиян из-за рубежа. Во второй половине марта стал сокращаться спрос и на полеты по России. В начале апреля правительство утвердило список пострадавших от последствий эпидемии отраслей, в который вошли и авиаперевозки. На субсидии российским авиакомпаниям поручили выделить 23,4 млрд руб. В мае РБК на основании текущих правил поддержки рассчитал, что из этих средств компании пока смогут претендовать только на 16,84 млрд руб.

Авторы: Мария Кокорева, Наталия Анисимова
Теги: российские авиакомпании, Минтранс, авиатопливо
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