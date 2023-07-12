АвтоВАЗ запланировал выпускать китайские машины Dongfeng

АвтоВАЗ ведет переговоры о выпуске китайских машин Dongfeng под брендом Lada на заводе в Ижевске, пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости». Производство может начаться уже к концу этого года

АвтоВАЗ обсуждает локализацию китайских машин Dongfeng под брендом Lada на одном из своих заводов, сообщают «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на источники.

Первым об этом написал телеграм-канал «Автопоток»: по его данным, речь идет о заводе в Ижевске, эту информацию подтвердили источники «Ведомостей». Канал также передавал, что сборка китайских автомобилей в Ижевске начнется уже в конце этого года.

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», близкого к сторонам переговоров, китайская компания готова предоставить модели для выпуска под российским брендом. Другой источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что АвтоВАЗ ведет переговоры и с другими китайскими автопроизводителями.

Один из собеседников «Ведомостей» уточнил, что переговоры ведутся с начала этого года. Другой предположил, что автомобили Dongfeng будут выпускаться под брендом Lada по аналогии с выпуском машин на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге: там в середине июня выпустили первую Lada X-Cross 5, которая представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера FAW Bestune T77.

После ухода Nissan с российского рынка ее активы перешли ФГУП НАМИ. С 15 февраля 2023 года АвтоВАЗу принадлежит 99% «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» (на его базе создается «Lada Санкт-Петербург»), 1% остался у НАМИ. За свою долю АвтоВАЗ заплатил €1.

АвтоВАЗ запускал производство вместе с китайским партнером, однако отказался назвать его. В то же время СМИ писали о том, что партнером станет FAW из Китая, еще в октябре прошлого года, однако в АвтоВАЗе эту информацию не комментировали.

Собеседник «Коммерсанта» подчеркнул, что, поскольку АвтоВАЗ хочет получить права на последние модели в линейке будущего партнера, а также обеспечить довольно высокую локализацию, компания из Китая должна предусмотреть рост производства комплектующих в КНР под выпуск в России.

«Никаких деталей мы не раскрываем, в том числе из-за соглашений о неразглашении с нашими потенциальными партнерами», — прокомментировали информацию в АвтоВАЗе «Коммерсанту». Там отметили, что уже сообщали о переговорах с «несколькими восточным партнерами для нескольких площадок». Глава «Дунфэн Мотор Рус» (представительство Dongfeng в России) Ван Пэн не стал комментировать переговоры.

В декабре 2022 года машины китайских компаний впервые стали лидерами продаж с долей почти 35%, тогда как в начале 2022 года их доля не превышала 10%.

По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, рост доли китайских автомобилей на рынке — стратегический вызов для российского автопрома. Сборка китайских автомобилей на мощностях АвтоВАЗа — это ассиметричный ответ на экспансию китайских производителей, заявил он в интервью РБК в конце апреля 2023 года.