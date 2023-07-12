Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 99,68 (-0,74) Инвестиции, 11 июл, 16:53 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 90,5 (-0,99) Инвестиции, 11 июл, 16:53
В Оренбургской области выявили вспышку кишечной инфекции среди детей Общество, 00:14
АвтоВАЗ запланировал выпускать китайские машины Dongfeng Бизнес, 00:07
«Найдут допинг». Лишат ли Сотникову золота ОИ из-за скандального интервью Спорт, 00:00
«Чебурашка» и серый Голливуд вывели кинопрокат на допандемийный уровень Технологии и медиа, 00:00
Штормовое предупреждение в Сочи продлили до конца среды Общество, 11 июл, 23:56
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 11 июл, 23:40
Спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов из Белоруссии Общество, 11 июл, 23:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Медведев призвал «расчехлить» кассетные снаряды из-за обстрела Токмака Политика, 11 июл, 22:53
Трамп предупредил США о третьей мировой из-за кассетных боеприпасов Политика, 11 июл, 22:35
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 11 июл, 22:29
Россияне забрали из банков ₽100 млрд наличными на фоне мятежа ЧВК Финансы, 11 июл, 22:28
Медведев увидел в решениях НАТО по Украине приближение третьей мировой Политика, 11 июл, 22:22
Посольство призвало Париж осознать ответственность из-за ракет для Киева Политика, 11 июл, 22:16
Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США Политика, 11 июл, 22:06
Война санкций ,  
0 

АвтоВАЗ запланировал выпускать китайские машины Dongfeng

«Ъ» и «Ведомости»: АвтоВАЗ обсуждает локализацию китайских машин Dongfeng под брендом Lada
АвтоВАЗ ведет переговоры о выпуске китайских машин Dongfeng под брендом Lada на заводе в Ижевске, пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости». Производство может начаться уже к концу этого года

АвтоВАЗ обсуждает локализацию китайских машин Dongfeng под брендом Lada на одном из своих заводов, сообщают «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на источники.

Первым об этом написал телеграм-канал «Автопоток»: по его данным, речь идет о заводе в Ижевске, эту информацию подтвердили источники «Ведомостей». Канал также передавал, что сборка китайских автомобилей в Ижевске начнется уже в конце этого года.

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», близкого к сторонам переговоров, китайская компания готова предоставить модели для выпуска под российским брендом. Другой источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что АвтоВАЗ ведет переговоры и с другими китайскими автопроизводителями.

Один из собеседников «Ведомостей» уточнил, что переговоры ведутся с начала этого года. Другой предположил, что автомобили Dongfeng будут выпускаться под брендом Lada по аналогии с выпуском машин на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге: там в середине июня выпустили первую Lada X-Cross 5, которая представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера FAW Bestune T77.

После ухода Nissan с российского рынка ее активы перешли ФГУП НАМИ. С 15 февраля 2023 года АвтоВАЗу принадлежит 99% «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» (на его базе создается «Lada Санкт-Петербург»), 1% остался у НАМИ. За свою долю АвтоВАЗ заплатил €1.

АвтоВАЗ запускал производство вместе с китайским партнером, однако отказался назвать его. В то же время СМИ писали о том, что партнером станет FAW из Китая, еще в октябре прошлого года, однако в АвтоВАЗе эту информацию не комментировали.

Читайте на РБК Pro
«Жизнь коротка, сходи за шоколадом»: Жан-Клод Ван Дамм — о питании
Какие проблемы могут создать китайские поставщики
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Уехать из страны или остаться: что делать, если вам грозит уголовное дело

Собеседник «Коммерсанта» подчеркнул, что, поскольку АвтоВАЗ хочет получить права на последние модели в линейке будущего партнера, а также обеспечить довольно высокую локализацию, компания из Китая должна предусмотреть рост производства комплектующих в КНР под выпуск в России.

«Никаких деталей мы не раскрываем, в том числе из-за соглашений о неразглашении с нашими потенциальными партнерами», — прокомментировали информацию в АвтоВАЗе «Коммерсанту». Там отметили, что уже сообщали о переговорах с «несколькими восточным партнерами для нескольких площадок». Глава «Дунфэн Мотор Рус» (представительство Dongfeng в России) Ван Пэн не стал комментировать переговоры.

В декабре 2022 года машины китайских компаний впервые стали лидерами продаж с долей почти 35%, тогда как в начале 2022 года их доля не превышала 10%.

По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, рост доли китайских автомобилей на рынке — стратегический вызов для российского автопрома. Сборка китайских автомобилей на мощностях АвтоВАЗа — это ассиметричный ответ на экспансию китайских производителей, заявил он в интервью РБК в конце апреля 2023 года.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
АвтоВАЗ Ижевск Китай Автомобили
Материалы по теме
В Костроме начали делать антиблокировочные системы для машин АвтоВАЗа
Бизнес
Глава АвтоВАЗа объяснил, почему может повыситься цена новой модели Lada
Экономика
АвтоВАЗ перезапустил бывший завод Nissan с китайским партнером
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter