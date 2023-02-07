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АвтоВАЗ выкупил бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге за €1

АвтоВАЗ купил у ФГУП «НАМИ» 99% бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге за €1
В ноябре 2022 года активы Nissan в России перешли к ФГУП «НАМИ», а теперь 99% долей центра в уставном капитале петербургского завода приобрел АвтоВАЗ. На предприятии будут производить автомобили Lada
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

АвтоВАЗ закрыл сделку по приобретению активов Nissan в России, сообщила пресс-служба российского автопроизводителя. Компания приобрела 99% в уставном капитале ООО «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» за €1 с оплатой в рублях по курсу в день платежа.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов и гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров подписали соответствующие документы. Правительство России одобрило сделку. В течение шести лет Nissan сможет выкупить активы обратно, если такое решение поддержит правительство.

По словам Соколова, производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге возобновится во втором полугодии 2023 года. Там будут собирать новые модели под брендом Lada. Объем выпуска в этом году может составить до 10 тыс. машин. «В дальнейшем высокие профессиональные компетенции нашей команды могут обеспечить увеличение объемов производства практически до любых значений при наличии спроса на российском рынке», — заявил президент АвтоВАЗа.

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов назвал одной из задач проекта не только запустить производство на площадке в Петербурге, «но и обеспечить уверенное повышение уровня локализации выпускаемой на ней продукции». Возобновление работы завода позволит увеличить показатели промышленного производства региона и сохранить рабочие места, отметил Каримов.

Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году, на нем производили модели Qashqai, Terrano, X-Trail. Его мощность составляла 100 тыс. автомобилей в год.

Предприятие приостановило работу в марте 2022 года, вскоре после начала российской военной операции на Украине. В ноябре активы «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» перешли к ФГУП «НАМИ». В январе этого года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что акции бывших активов японской компании в России получит АвтоВАЗ.

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