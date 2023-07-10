Глава АвтоВАЗа объяснил, почему может повыситься цена новой модели Lada
Ослабление рубля может отразиться на цене автомобилей Lada X-Cross 5, сообщил журналистам глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах выставки «Иннопром-2023», передает корреспондент РБК. На ПМЭФ-2023 он говорил, что кроссовер будет стоить в среднем до 2,5 млн руб. в зависимости от комплектации.
«Но, к сожалению, динамика курса нашей, российской, валюты последние буквально полмесяца говорит о том, что до начала продаж надо еще все внимательно взвесить с точки зрения окупаемости бизнес-кейса и рентабельности производства», — пояснил Соколов.
Он напомнил, что курс вырос за последние два месяца почти на 15–20%, что не может не сказаться на стоимости импортируемых машинокомплектов, а это может повлиять на рекомендованную цену автомобилей для дилеров.
«На момент запуска этого производства [Lada X-Cross 5] — начало июня месяца — это [2,5 млн руб.] действительно был ориентир. Сейчас мы резервируем за собой право пересмотреть эти цены в зависимости от волатильности российской валюты. Финальное решение будет принято к дате продаж», — заявил глава АвтоВАЗа.
В июне АвтоВАЗ начал сборку кроссовера Lada X-Cross 5 на заводе в Санкт-Петербурге, где раньше производили модели Nissan (японский автопроизводитель полностью свернул деятельность в России и передал активы). Модель собирают в партнерстве с китайской компанией, название которой АвтоВАЗ не раскрывает из-за риска вторичных санкций.
В частности, в четверг доллар на пике приближался к отметке 94 руб., а евро достигал уровня 102 руб. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила падение курса рубля динамикой внешней торговли. Регулятор не видит рисков для финансовой стабильности, сказала она.
Lada X-Cross 5 — переднеприводный городской кроссовер. Он оснащен 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель также получила интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора и экстренного торможения), мультимедийную систему и панорамную крышу. Lada X-Cross 5 представляет собой перелицованный китайский кроссовер FAW Bestune T77, написал Autonews.ru.
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