Глава АвтоВАЗа объяснил, почему может повыситься цена новой модели Lada

Максим Соколов в кулуарах выставки «Иннопром-2023» заявил, что ориентировочная цена на новый кроссовер Lada X-Cross 5 может быть повышена, и сослался на падение рубля и подорожание импортных комплектующих

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Ослабление рубля может отразиться на цене автомобилей Lada X-Cross 5, сообщил журналистам глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах выставки «Иннопром-2023», передает корреспондент РБК. На ПМЭФ-2023 он говорил, что кроссовер будет стоить в среднем до 2,5 млн руб. в зависимости от комплектации.

«Но, к сожалению, динамика курса нашей, российской, валюты последние буквально полмесяца говорит о том, что до начала продаж надо еще все внимательно взвесить с точки зрения окупаемости бизнес-кейса и рентабельности производства», — пояснил Соколов.

Он напомнил, что курс вырос за последние два месяца почти на 15–20%, что не может не сказаться на стоимости импортируемых машинокомплектов, а это может повлиять на рекомендованную цену автомобилей для дилеров.

«На момент запуска этого производства [Lada X-Cross 5] — начало июня месяца — это [2,5 млн руб.] действительно был ориентир. Сейчас мы резервируем за собой право пересмотреть эти цены в зависимости от волатильности российской валюты. Финальное решение будет принято к дате продаж», — заявил глава АвтоВАЗа.

В июне АвтоВАЗ начал сборку кроссовера Lada X-Cross 5 на заводе в Санкт-Петербурге, где раньше производили модели Nissan (японский автопроизводитель полностью свернул деятельность в России и передал активы). Модель собирают в партнерстве с китайской компанией, название которой АвтоВАЗ не раскрывает из-за риска вторичных санкций.

В частности, в четверг доллар на пике приближался к отметке 94 руб., а евро достигал уровня 102 руб. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила падение курса рубля динамикой внешней торговли. Регулятор не видит рисков для финансовой стабильности, сказала она.