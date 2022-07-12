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The Bell узнал о намерении VK купить онлайн-школу Skyeng

При этом акционеры Skyeng ведут переговоры и с другими крупными игроками рынка онлайн-образования, пишет издание
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Фото: skyeng.ru
Фото: skyeng.ru

Компания VK ведет переговоры о покупке языковой школы Skyeng, пишет The Bell со ссылкой на двух собеседников, близких к обеим сторонам.

По словам одного из собеседников издания, акционеры Skyeng одновременно обсуждают возможность покупки с другими крупными игроками рынка онлайн-образования, в частности с «Севергрупп» Алексея Мордашова (через ИТ-холдинг TalentTech она владеет 85% компании «Нетология-групп»).

Управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский в разговоре с РБК воздержался от комментариев. Отказался от комментариев и представитель «Севергрупп». РБК направил запрос в VK.

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Фото:Артём Геодакян / ТАСС

VK принадлежит 50,06% в холдинге Skillbox Limited (онлайн-школы Skillbox и Geekbrains), 25% — в онлайн-платформе для школьников «Учи.ру», 45% — в сервисе «Тетрика», 11,7% — в школе программирования «Алгоритмика».

Skyeng в начале этого года планировала провести IPO на зарубежной бирже, рассказал The Bell собеседник, знакомый с планами компании. Однако после начала военных действий на Украине эти планы провалились.

В середине марта РБК со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании, сообщал, что «Яндекс» планирует продать агрегатор новостей «Яндекс.Новости» и платформу для блогеров «Яндекс.Дзен». В конце апреля РБК писал, что VK договорилась о покупке сервисов «Яндекса».

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В середине июня агентство Bloomberg сообщило, что VK ведет переговоры с нидерландской Prosus (входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers) о покупке сервиса объявлений Avito. Как выяснило позднее издание The Bell, владелец Avito не хочет продавать сервис VK и пытается найти «более далекого от государства» покупателя. Кроме того, Prosus не устраивает цена, за которую VK готов приобрести Avito, писало издание.

В начале июля Forbes сообщил, что VK собирается выйти на российский рынок онлайн-бронирования жилья, заменив ушедшие Booking и Airbnb, и обдумывает покупку краснодарского сервиса Tvil.ru и ульяновского «Суточно.ру».

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