Forbes узнал о планах VK заменить Booking и Airbnb

VK рассматривает покупку краснодарского сервиса Tvil.ru и ульяновского сервиса «Суточно.ру» и планирует выйти на российский рынок онлайн-бронирования жилья, пишет издание

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Холдинг VK планирует выйти на российский рынок онлайн-бронирования жилья после ухода из России Booking и Airbnb. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник в одном из сервисов онлайн-бронирования и источник в венчурной компании.

По данным издания, VK рассматривает покупку краснодарского сервиса Tvil.ru и ульяновского сервиса «Суточно.ру».

Источник, близкий к Tvil, рассказал Forbes, что сервис договаривается о партнерстве с VK в данный момент. Источник, близкий к «Суточно.ру», рассказал, что в покупке сервиса заинтересовано несколько компаний.

Основатель сервиса Tvil Алексей Черепахин рассказал Forbes, что VK и ранее «проявлял интерес к компании», но отказался отвечать на вопрос о том, как завершились переговоры с VK. Черепахин отметил, что количество предложений о покупке Tvil сейчас выросло и сервис ведет переговоры со всеми потенциальными покупателями.

Представитель VK отказался от комментариев РБК.

Tvil является одним из первых российских сервисов онлайн-бронирования жилья, он является аналогом Airbnb и фокусируется на Крыме и Краснодаре.

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Сервис «Суточно.ру» предприниматель Юрий Кузнецов основал в Ульяновске в 2011 году. Опрос Qqrenta показал, что сайт «Суточно.ру» является самой популярной в России системой бронирования у владельцев жилья после ухода Airbnb и Booking: им пользуются более 90% опрошенных арендодателей.

По данным СПАРК «Интерфакса», выручка ООО «Твил Софт» в 2021 году составила 275 млн руб., чистая прибыль — 34 млн руб. Выручка ООО «Суточно.ру» в прошлом году составила 175 млн руб., чистый убыток — 4,7 млн руб.

Управляющий партнер фонда PT Ventures Сергей Негодяев в разговоре с Forbes оценил потенциальную сделку по покупке Tvil в сумму от 1 млрд руб. до 2,5 млрд руб. без учета премий и дисконтов, стоимость «Суточно.ру» — от 0,5 млрд до 1,3 млрд руб.

Сервис по бронированию отелей Booking.com приостановил деятельность в России в марте «в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».

В России и Белоруссии также приостановил работу сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. Глава компании Брайан Чески объяснил, что новые санкции США против российских финансовых институтов усложнили проведение операций на территории России.

Позднее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Минцифры и Ростуризму поручили проработать возможность создания отечественного сервиса по бронированию отелей.

«В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Необходимо масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей», — подчеркнул он.