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Бизнес ,  
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Суд арестовал гендиректора национализированного ЧЭМК

Суд арестовал гендиректора национализированного ЧЭМК Ходоровского
Павел Ходоровский
Павел Ходоровский (Фото: Лидия Мухамадева / Global Look Press)

Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского арестовали до 10 августа. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Челябинского районного центрального суда.

О задержании Ходоровского источник РБК сообщил накануне. В СК заявили, что против директора и «иных лиц» возбуждены уголовные дела «по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности».

Источник Ura.ru утверждал, что на Ходоровского завели дело по статье о развратных действиях (статья 135 Уголовного кодекса). «На него дал показания сутенер, задержанный ранее», — сказал источник Ura.ru. По словам собеседника издания, в списке доказательств есть видеозапись с «противозаконными действиями в отношении детей».

Издание 74.ru пишет, что Ходоровскому также предъявили обвинение в незаконном обороте порнографических материалов, подобный контент нашли у него в телефоне. По данным 74.ru, в уголовном деле Ходоровского фигурируют как минимум две несовершеннолетние девочки. Как утверждает источник издания, девочек с ним познакомила посредница, которая «раньше была подружкой Ходоровского, но потом повзрослела».

В Челябинске задержали гендиректора национализированного ЧЭМК
Бизнес
Павел Ходоровский

Ходоровский занимал пост генерального директора ЧЭМК с 2001 года. В конце февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры передал активы предприятия государству. По версии ведомства, Серовский и Кузнецкий заводы ферросплавов были незаконно приватизированы в 1990-е годы.

В собственность государства перешли и активы группы «Ариант» — крупнейший производитель вина «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант». Группу в 1990-х основали Юрий Антипов и Александр Аристов, тогда же они получили контроль над ЧЭМК.

В ЧЭМК подчеркивали, что процесс приватизации происходил по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями». Экс-владельцы пытались обжаловать национализацию активов, но безуспешно. В конце мая приставы обратились в суд Челябинской области с заявлением об обращении взыскания на земельные участки и долю Антипова в общей собственности в рамках исполнительного производства.

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Авторы
Теги
Яна Ломакина, Елена Степанова Елена Степанова
арест Челябинск педофилия

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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