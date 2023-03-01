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Forbes сообщил о трех новичках в рейтинге «королей недвижимости»

В рейтинг «королей недвижимости» от Forbes попали три новичка
Прибыль ТЦ с иностранными арендаторами сократилась, но собственники площадей с российскими магазинами ощутили рост выручки, прибыльным был год и для владельцев гостиниц на российских курортах из-за проблем с иностранным туризмом
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В рейтинг «королей коммерческой недвижимости» в России по итогам 2022 года вошли три новичка — Metrika Investments, Central Properties и Prestino Investments, причем две последние компании выкупили иностранные активы, пишет Forbes. Они заняли 29-е, 17-е и 12-е места соответственно.

Четверка лидеров рейтинга осталась неизменной:

  1. «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева (доход от аренды за год — $1,6 млрд);
  2. «Ташир» Самвела Карапетяна ($600 млн);
  3. «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых ($510 млн);
  4. Gleden Invest Group Александра Клячина ($430 млн);
  5. Riverstretch Trading & Investments Павла Ващенко и Валерия Михайлова с доходом $365 млн (в 2022-м была Ingka, владеющая торговыми центрами «Мега»);
  6. Enka семьи Тара ($350 млн);
  7. Ingka ($285 млн);
  8. Crocus Group Араза Агаларова ($240 млн);
  9. «Адамант» Михаила Баженова, Евгения Гуревича и Игоря Лейтиса ($185 млн);
  10. «Комплексные инвестиции» Алексея и Юрия Хотиных ($185 млн).

С российского рынка недвижимости начали уходить иностранные арендаторы (Uniqlo, IKEA, Inditex и др.) и владельцы (инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs, компании Raven Property Group, PPF Real Estate). Закрытие магазинов западных компаний сократило выручку владельцев ТЦ. Как пишет Forbes, группа «Регионы» семьи Муцоевых была вынуждена передать кредиторам несколько своих объектов, владелец торговых центров с преимущественно российскими магазинами при этом заявил изданию: «А у нас все нормально. Иностранцы закрываются, покупатели переходят к нам». Рост выручки также показали те рантье, кто владеет гостиничными сетями на российских курортах из-за сложностей с выездом за границу.

В Commonwealth Partnership предположили, что торговая недвижимость в России переформатируется «с упором на форматы дисконтов». IBC Real Estate прогнозирует, что в наступившем году давление на бизнес сохранится, а риски вырастут из-за ухудшения условий кредитования. «Пессимистические, а то и панические прогнозы, которыми рынок оперировал в начале года, не оправдались», — оценили ситуацию в Nikoliers.

«По итогам 2022 года состояние игроков рынка коммерческой недвижимости можно сравнить с ощущениями человека, который упал с большой высоты и ощупывает себя, пытаясь оценить повреждения», — пишет Forbes.

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По данным Bloomberg, состояние богатейших россиян за первые два месяца 2023 года увеличилось на $10,4 млрд. Индекс рассчитывается на основании данных о стоимости акций компаний, результатов инсайдерских операций, дивидендов и других показателей по собственной методике агентства.

В пятерке лидеров основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владимир Рашников, а также основатель и основной акционер USM Алишер Усманов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Год Нисанов Зарах Илиев Самвел Карапетян Ташир Сафмар Михаил Гуцериев Саит-Салам Гуцериев Александр Клячин Араз Агаларов Crocus Group рейтинг Forbes ТЦ торговые центры Коммерческая недвижимость ...
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