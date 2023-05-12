«Ъ»: бизнесмены Абаев и Боков получили по 5 лет условно за хищение ₽76 млн у Минобороны

Суд вынес приговор по делу о хищении ₽76 млн по контракту для Минобороны

Дело завели после жалоб военных на работу сканеров отпечатков пальцев в солдатских столовых. Суд счел, что цена за китайские датчики была завышена, бизнесмены Абаев и Боков вину не признали

Суд в Москве приговорил к пяти годам условно и штрафу в 500 тыс. руб. бизнесменов Курбана Абаева и Анатолия Бокова по обвинению в хищении порядка 76 млн руб. при выполнении госконтракта для Минобороны на поставку биометрии для столовых, пишет «Коммерсантъ».

По версии обвинения, Абаев, возглавлявший департамент комплексных проектов компании «Сервионика» («дочка» «Ай-Теко») сговорился с Боковым, главой «Сонда Технолоджи», который обеспечил поставку китайских датчиков считывания отпечатка пальца и программное обеспечение, позволяющее их распознавать, по завышенной на 76 млн руб. цене, постановил суд. Всего на закупку и внедрение системы из бюджета выделили более 677 млн руб.

Бизнесмены вину не признали. Защита указывала, что компания Бокова поставила продукцию на 25 млн руб., единственным недостатком оказался не соответствовавший техзаданию датчик считывания отпечатка пальца, проблему устранили после доработки ПО. Кроме того, программное обеспечение Минобороны продолжает закупать у компании Бокова через другого подрядчика, а потому «никаких оснований говорить о неисправном оборудовании или работе со сбоями нет», считает адвокат Дмитрий Глазов. Он также подчеркнул, что 99% случаев ремонта были вызваны механическим воздействием, например, сканеры заливали чаем или компотом.

Как отмечает газета, первоначально помимо бизнесменов в деле фигурировали должностные лица Минобороны, но установить их личности следствию не удалось.

Биометрическая система, о которой идет речь, установлена во всех армейских столовых, рассчитанных на питание от 150 человек. Военнослужащий на входе прикладывает палец к сканеру, на экране отображаются его данные. Система позволяет сняться с довольствия в связи с отпуском, увольнением или по другим причинам. Внедрение этой системы позволяет ежегодно снижать бюджетные расходы на оплату продовольствия не менее чем на 1 млрд руб., отмечают в Минобороны.