«Норникель» отчитался о резком увеличении долговой нагрузки в 2017 году

«Норникель» по итогам 2017 года почти вдвое увеличил долговую нагрузку, от показателей которой зависят дивиденды. Но в компании называют это временным эффектом и обещают снизить ее в этом году

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«Норильский никель», основные акционеры которого — Владимир Потанин и Олег Дерипаска — конфликтуют из-за размера дивидендов, по итогам 2017 года резко увеличил отношение чистого долга к EBITDA на конец 2017 года — с 1,2 до 2,1, следует из приведенных в отчете компании данных.

«Норникель» объяснил рост задолженности, в частности, тем, что компания досрочно вернула авансы покупателям своей продукции на $650 млн, поскольку они были привлечены на менее выгодных условиях, а также выплатами $425 млн «Ростеху» за медный концентрат. Капитальные затраты компании в 2017 году выросли на 17%, до $2 млрд. ​В связи с этим ее оборотный капитал вырос с $0,7 млрд до $2,15 млрд, что и повлияло на увеличение задолженности.

Выручка «Норникеля» по итогам 2017 года выросла на 11%, до $9,1 млрд, EBITDA — на 2%, до $3,995 млрд.

Сейчас акционеры «Норникеля» могут рассчитывать на дивиденды 60% от уровня EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA не выше 1,8. В диапазоне между 1,8 и 2,2 доля дивидендных выплат рассчитывается по плавающему коэффициенту, а при превышении долга 2,2 EBITDA дивиденды уже составляют лишь 30% EBITDA. Высоких дивидендов от «Норникеля» особенно ждет один из основных акционеров компании — UC Rusal Дерипаски (27,8%), которому они помогают обслуживать высокий долг. А Потанин (30,4%) неоднократно выступал за временное сокращение дивидендов в пользу крупных инвестпроектов для увеличения стоимости компании.

Для расчета дивидендов «Норникель» в своей отчетности использовал специальный скорректированный показатель соотношения долга и EBITDA — 1,88 (учитывает выплаченные промежуточные дивиденды). Это позволит компании направить на выплаты акционерам в общей сложности 54% EBITDA, или $2,16 млрд.

В 2018 году «Норникель» обещает снизить оборотный капитал до $1 млрд, а соотношение долга и EBITDA — до менее 1,5, что позволит акционерам компании рассчитывать на выплаты в размере 60% EBITDA. «Норникель» уже вернул в начале этого года авансы на $300 млн и планирует в ближайшее время получить средства от своих контрагентов на такую же сумму (на более выгодных условиях), сказал руководитель блока экономики и финансов компании Сергей Малышев в ходе телефонной конференции. Аналитик «Атона» Андрей Лобазов полагает, что слабые финансовые показатели компании временные, учитывая ее планы по сокращению оборотного капитала и стабильные цены на металлы.

Но акционерный конфликт в «Норникеле» грозит рисками корпоративной стратегии компании и ее дивидендам, предупреждает Лобазов. ​Отношения акционеров «Норникеля» обострились в середине февраля, когда Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова решила продать 4% компании Потанину. «Интеррос» Потанина заявил о готовности заплатить $1,48 млрд за этот пакет. Но Crispian предложила участвовать в сделке и UC Rusal (это предусмотрено акционерным соглашением) — выкупить пропорциональную долю этого пакета. Компания Дерипаски предложение приняла, но одновременно подала иск в Высокий суд Лондона с требованием запретить сделку, назвав ее недействительной. UC Rusal считает цену, заявленную «Интерросом», завышенной, а также опасается, что эта сделка подорвет баланс интересов двух крупнейших акционеров «Норникеля» — «Интерроса» и UC Rusal. 27 февраля прошли первые слушания по этому иску, стороны договорились отложить эту сделку как минимум до решения суда. Разбирательство продолжится 8–9 марта.