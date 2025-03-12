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Глава Volkswagen не исключил, что компания начнет производить оружие

Глава Volkswagen Оливер Блюме не исключил начало производства оружия
Оливер Блюме заявил, что концерн открыт к возможности выпуска вооружений на своих заводах и изучает потребности в военной технике. Однако на данный момент никаких решений еще не принято, уточнил он
Volkswagen VOW3@DE
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Генеральный директор немецкого автоконцерна Volkswagen AG (VW) Оливер Блюме не исключил производство вооружений на заводах компании.

«Мы очень внимательно изучаем, например, потребности в военной технике», — сказал Блюме в интервью ZDF.

Он уточнил, что на данный момент никаких решений еще не принято, но отметил, что в VW «открыты» для этого.

Крупнейший европейский производитель автомобилей начал политику жесткой экономии, отмечает телеканал. Концерн намерен сократить более 35 тыс. рабочих мест к 2030 году. Производство автомобилей на заводах в Дрездене и Оснабрюке будет остановлено, для них разработают новую концепцию развития.

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Фото:tytan-technologies.com

На фоне угрозы пошлин со стороны США Volkswagen рассчитывает на переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа. Помимо завода в Теннесси компания в настоящее время строит завод в Южной Каролине и инвестировала в него в общей сложности «более $10 млрд». Это нужно учитывать при введении тарифов, считает глава VW.

Предел в поставках Украине из собственных запасов достигнут, сейчас речь идет об укреплении обороноспособности Европы «в новых условиях», заявил в марте представитель Минобороны Германии Михаэль Штемпфле.

О том, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах, говорил в феврале и глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. В связи с угрозами Трампа резко сократить военную поддержку Европы спрос на вооружения будет оставаться высоким, уверен он. Паппергер призывал Европу создавать крупные оборонные корпорации с годовым оборотом порядка €40 млрд.

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Елена Чернышова
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