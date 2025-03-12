Глава Volkswagen не исключил, что компания начнет производить оружие
Генеральный директор немецкого автоконцерна Volkswagen AG (VW) Оливер Блюме не исключил производство вооружений на заводах компании.
«Мы очень внимательно изучаем, например, потребности в военной технике», — сказал Блюме в интервью ZDF.
Он уточнил, что на данный момент никаких решений еще не принято, но отметил, что в VW «открыты» для этого.
Крупнейший европейский производитель автомобилей начал политику жесткой экономии, отмечает телеканал. Концерн намерен сократить более 35 тыс. рабочих мест к 2030 году. Производство автомобилей на заводах в Дрездене и Оснабрюке будет остановлено, для них разработают новую концепцию развития.
На фоне угрозы пошлин со стороны США Volkswagen рассчитывает на переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа. Помимо завода в Теннесси компания в настоящее время строит завод в Южной Каролине и инвестировала в него в общей сложности «более $10 млрд». Это нужно учитывать при введении тарифов, считает глава VW.
Предел в поставках Украине из собственных запасов достигнут, сейчас речь идет об укреплении обороноспособности Европы «в новых условиях», заявил в марте представитель Минобороны Германии Михаэль Штемпфле.
О том, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах, говорил в феврале и глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. В связи с угрозами Трампа резко сократить военную поддержку Европы спрос на вооружения будет оставаться высоким, уверен он. Паппергер призывал Европу создавать крупные оборонные корпорации с годовым оборотом порядка €40 млрд.
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