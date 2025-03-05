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Военная операция на Украине ,  
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Берлин заявил, что достиг предела в поставках оружия Украине

Минобороны ФРГ: Германия достигла предела в поставках оружия Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Предел в поставках Украине из собственных запасов достигнут, сейчас речь идет об укреплении обороноспособности Европы «в новых условиях», заявил представитель Минобороны Германии
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Германия достигла «естественного предела» возможностей в поставках Украине оружия из запасов бундесвера, заявил на брифинге представитель Министерства обороны Михаэль Штемпфле.

Так он ответил на вопрос о дальнейшей передаче Киеву комплексов Patriot и другого вооружения из немецких арсеналов.

«Естественный предел достигнут, поскольку речь идет об укреплении обороноспособности самой Европы в новых существующих условиях и сотрудничестве с другими странами для обеспечения их выгодных позиций», — сказал он (цитата по ТАСС). Представитель ведомства добавил, что укрепление обороноспособности Германии и оказание поддержки Украине рассматриваются параллельно.

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Фридрих Мерц

Объем помощи Германии Украине с февраля 2022 года составил €44 млрд, сообщал представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Страна находится на втором месте после США по объемам поддержки Киева среди государств мира.

После перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме глава МИДа Анналена Бербок призвала бундестаг немедленно предоставить помощь Киеву в размере €3 млрд, ее поддержал вице-канцлер Роберт Хабек. Как писал Der Spiegel, пакет заблокировал канцлер Олаф Шольц на фоне ситуации с немецким бюджетом.

Шольц считает, что для одобрения дополнительных поставок нужно ослабить механизм «долгового тормоза». Правило, введенное в 2009 году, ограничивает годовые госзаимствования уровнем 0,35% ВВП, но допускает исключения в кризисных ситуациях. За реформирование системы выступили блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия, сообщил накануне лидер ХДС, будущий канцлер Фридрих Мерц. Им нужна поддержка «Зеленых» или Свободной демократической партии.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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