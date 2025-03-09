Bloomberg сообщил, что перевооружение Европы «застало банки врасплох»

Перевооружение Европы сталкивается с трудностями из-за того, что банки еще не перестроились и оценивают инвестиции в рамках принципов ESG, рассматривая производителей оружия как «акции греха». В Германии призывают к смене позиции

Фото: tytan-technologies.com

Смена приоритета Европы в сторону перевооружения и наращивания оборонной промышленности «застала врасплох» европейские банки, которые ориентируются на критерии ESG, что может быть препятствием для получения финансирования оборонными компаниями, пишет Bloomberg.

ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) — набор стандартов деятельности компании, которые социально ответственные инвесторы используют для проверки потенциальных инвестиций. Bloomberg отмечает, что европейские банки, следуя этим принципам, привыкли относиться к оборонным компаниям как к репутационной обузе.

Соучредитель немецкого производителя беспилотников Quantum Systems Флориан Сейбел заявил, что из-за этого у многих оборонных компаний возникают проблемы даже с открытием банковского счета. «На рабочем уровне сотрудники банка скажут: «Конечно, мы должны профинансировать этот оборонный проект». Но затем сделка будет заблокирована, поскольку это противоречит какому-то внутреннему правилу», — рассказал он.

Его бывший коллега по Quantum Systems Ян-Хендрик Беленс, недавно основавший собственную компанию Alpine Eagle, специализирующуюся на технологиях перехвата дронов, отмечает, что для Европы это «огромная проблема», в то время как в США стартапы не сталкиваются с такими трудностями. Беленс рассказал, что европейские банки передали ему анкеты, в которых попросили подтвердить, что он не работает в сфере, не соответствующей принципам ESG. Он отметил, что, таким образом, оборонные предприятия оказались для банков «в одной корзине» с порноиндустрией.

Данные Bloomberg подтверждают, что ситуация с финансированием оборонных компаний в Европе отличается от картины в США — крупнейшими инвесторами и кредиторами оборонной промышленности являются американские банки. В рейтинге агентства, составленном по собранным с начала конфликта на Украине данным, лидирует JPMorgan Chase & Co., предоставивший за это время более $28 млрд, за ним следуют другие банки из США. Европейский банк с самым высоким рейтингом — BNP Paribas SA — занимает девятое место.

Представители Deutsche Bank и Commerzbank AG заявили, что эти данные не отражают значительных объемов финансирования, осуществляемого в Европе, где кредиты, как правило, выделяются напрямую малым и средним фирмам. По словам представителя Commerzbank, банк занимает «непропорционально сильную» позицию в оборонном секторе Европы.

Особых трудностей с финансированием не испытывают европейские известные компании, например Rheinmetall AG, которые установили отношения с банками еще до введения принципов ESG. Однако другие по-прежнему сталкиваются с проблемами с финансированием. Соучредитель и генеральный директор немецкой компании Tytan Technologies, которая разрабатывает технологию борьбы с беспилотниками, Балаж Надь рассказал, что фирме потребовалось «более 12 месяцев, чтобы даже открыть банковский счет».

Топ-менеджер крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG Фабрицио Кампелли на недавней конференции в Франкфурте заявил, что Европе следует задействовать «ряд ощутимых рычагов», «упростить и гармонизировать» некоторые определения устойчивого финансирования, чтобы сделать оборону «более рентабельным» сектором, иначе финансировать отрасль будет трудно.

Пока прогресс в этой области небольшой. Как говорит партнер Инновационного фонда НАТО (NIF) Патрик Шнайдер-Сикорский, есть множество примеров, свидетельствующих, что политические настроения еще не дошли до банков. В недавнем отчете NIF говорится, что оборонные компании по-прежнему сталкиваются со «значительным препятствием» при поиске финансирования в частном секторе, поскольку как управляющие активами, так и банки ссылаются на ограничения ESG, в рамках которых производители оружия рассматриваются как «акции греха».

Министр финансов Германии Йорг Кукис недавно предложил банкам уделять меньше внимания стандартам ESG и делать больше для поддержки оборонных компаний. Европейский инвестиционный банк в настоящее время рассматривает возможность расширения своего мандата, чтобы предоставить ему больше возможностей для финансирования военных проектов.

А государственный банк развития Германии KfW намерен сыграть важную роль в увеличении расходов на оборону, отмечая в комментарии Bloomberg, что оборонные компании могут подать заявку на финансирование в рамках общих программ KfW. «Федеральное правительство может в любое время инвестировать в оборонные компании за счет ассигнований, которые будут осуществляться KfW», — подчеркнули в банке.

Сейбел говорит, что сейчас он видит первые признаки перемен в финансовом секторе: недавно основанный им стартап по производству дронов-камикадзе — Stark Defense — быстро привлек венчурный капитал. Если до недавнего времени «только несколько банков, таких как Commerzbank, были открыты для бизнеса», то теперь и другие начинают «проявлять большую открытость для финансирования обороны», сказал он.

На фоне охлаждения отношений Европы и США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа европейские страны увидели необходимость укрепления собственной безопасности и развития оборонной промышленности. На этой неделе лидеры ЕС одобрили план по укреплению Европы, получивший название Rearm Europe («Перевооружим Европу»). Стратегия предусматривает, что в ближайшие годы страны ЕС выделят до €800 млрд на военные расходы. При этом за весь прошлый год страны Евросоюза потратили на оборону €326 млрд, что на 16% больше, чем в 2023-м.