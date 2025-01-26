Председатель правления немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер призвал Европу создавать крупные оборонные корпорации с годовым оборотом порядка €40 млрд. Об это он заявил в интервью журналу Der Spiegel.

По словам Паппергера, объем продаж концерна в среднесрочной перспективе вырастет до €20-25 млрд. Однако этого недостаточно для того, чтобы конкурировать с оборонными компаниями США.

«В Европе должны быть созданы крупные оборонные компании с оборотом порядка 40 миллиардов евро», — считает глава Rheinmetall.

В 2024 году Rheinmetall построил первый завод на территории Украины, он заработал 26 октября, также уже началось строительство второго. Всего на Украине планируется создать четыре оборонных предприятия. Однако местонахождение заводов не уточняется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что завод будет такой же законной военной целью для российских вооруженных сил, как и любой другой военный объект. Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву.