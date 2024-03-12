Аналитики заметили возвращение рекламы ушедших из России брендов

Honor, Xiaomi, Acer, Samsung, которые отменили поставки в Россию или прекратили закупать рекламу в 2022-м, снова появились на рекламном рынке — они проводят маркетинговые кампании через блогеров и маркетплейсы, узнал «Коммерсантъ»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Зарубежные производители электроники, которые в 2022 году отказались от рекламы в России или прекратили поставки в страну, в 2023-м нарастили рекламную активность, она достигла 65-100% от показателей упоминаемости в 2021 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные TelecomDaily.

Среди таких брендов аналитики называют китайские Honor и Xiaomi, тайваньскую Acer, южнокорейскую Samsung. По их словам, ни у одной из этих компаний не было рекламы в России в 2022 году.

Из-за санкций производители электроники обращаются к трейд-маркетингу, объяснил источник газеты среди топ-менеджеров крупной торговой сети. По его словам, бренд передает рекламный бюджет и право полностью управлять стратегией продвижения третьим лицам, как правило, ими становятся ретейлеры, маркетплейсы и дистрибуторы. Все рекламные компании смартфонов, которые официально в Россию не поставляются, идут через маркетплейсы и ретейлеров, признал собеседник издания среди производителей техники.

Собеседник издания в одной из перечисленных компаний подтвердил наличие тренда на возвращение прежних объемов рекламы, уточнив, что в первую очередь маркетинг ориентируется на сотрудничество в блогерами. В рекламном холдинге NMi Group подтвердили, что в 2023 году «некоторые зарубежные бренды» возобновили рекламную активность в России. Источник издания отметил: «Инвестиции в маркетинг росли с нулевой базы 2022 года, превысив показатели 2021 года на 2–5%».

Как уточнили в Wildberries, рекламная активность в сегменте электроники на площадке выросла в 6,6 раз в 2023 году по сравнению с 2022-м.

Samsung отказалась комментировать маркетинговые компании в России, подчеркнув только, что поставки в Россию не осуществляются. в Acer «затруднились ответить», Honor отказалась от комментариев газете.

«Samsung конкурирует с большим числом Android-производителей и не обладает аудиторией как у Apple, поэтому вынуждена сохранять точечные маркетинговые активности и поддерживать лояльность покупателей», — объяснили в IT-холдинге Fplus.

Как выяснила весной 2022 года Wall Street Journal, на китайские Lenovo и Xiaomi оказывалось давление со стороны американских поставщиков, требуя, чтобы произведенные ими микросхемы не были использованы в поставляемых России товарах. По сведениям издания, они постепенно и без объявления начали тогда уходить с российского рынка, чтобы не попасть под санкции.



