Эксперты назвали риск «одноразового эффекта» рекламы на ракетах России

Максимальный эффект от рекламы в космосе будет при первом размещении, дальше интерес снизится, рассказали эксперты. В «Роскосмосе» считают, что такие кампании могут повысить популярность отрасли и привлечь молодые кадры

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Реклама компаний на российских ракетах может дать эффект при первом размещении, в дальнейшем этот ход может приесться и не даст весомых результатов. Об этом РБК рассказали опрошенные маркетологи, комментируя идею разрешить «Роскосмосу» размещать рекламу на ракетах, которые запускают в космос, и другом космическом оборудовании.

С идеей в 2023 году выступила группа сенаторов и депутатов. Законопроект пока не дошел до первого чтения — его отправили на согласование в различные комиссии Думы и правительство России. В феврале кабмин поддержал принятие законопроекта, предложив торги на рекламу проводить без торгов.

Эффект с рекламой на ракете рискует быть «одноразовым», указал в разговоре с РБК маркетолог агентства VinerMedia, специалист по видеомаркетингу Винер Хафизов. По его словам, самым интересным тут может стать для публики самое первое размещение рекламы. «Потому что им будет не столько интересно там находиться, а сколько вызовет интерес, потому что об этом расскажут в СМИ. Допустим, такая-то компания разместилась на таком-то космическом объекте. Это будет вообще впервые. И об этом могут везде рассказать СМИ, которые находятся на планете», — рассказал он. По его оценке, «дальнейшие размещения уже могут быть менее интересны», а в дальнейшем это будет пользоваться меньшим спросом. Кроме того, без дополнительного PR сам факт размещения может быть не столь интересен.

«Само размещение на объектах космической инфраструктуры — это прецедент, но не источник трафика. Визуальные охваты подобной рекламы незначительны. Без дополнительных действий со стороны бренда об этом быстро забудут или узнает не достаточное количество людей», — считает бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко. «Команде бренда будет необходимо провести дополнительную рекламную и PR-активность, которая придаст дополнительной значимости факту размещения такой рекламы», — резюмировал он.

Вторая сложность — на космических ракетах не так много места, чтобы разместить рекламу, добавил Дяченко. Поэтому «ограниченность рекламного пространства не позволит, вероятно, вставить что-то большее, нежели логотип». В связи с этим возникает вопрос узнаваемости самого бренда. Чтобы такая реклама сработала, бренд должен быть достаточно крупным и узнаваемым. Но если «каждый в стране и так знает эти бренды», то таким компаниям «важнее рассказать о своих услугах и актуальных предложениях, а не просто напоминать о себе», рассказал РБК экономист, маркетолог, предприниматель Никита Шатохин. Бренды средней величины, «чьи логотипы и вид деятельности не ясны массовой аудитории, не получат нужного эффекта» от такой рекламы, убежден Александр Дяченко.

Реклама на ракетах может заинтересовать компании «массового продукта», которые хотят «ассоциироваться с инновационностью и показать, что они про космические результаты, космическую эффективность, космическую надежность», считает маркетолог, основатель агентства Romarketing Роман Тарасенко. По его мнению, реклама на ракете может наряду с телевидением и спонсорством спортивных мероприятий стать «самым охватным инструментом маркетинга». «Если исходить из международной практики, то речь идет о десятках и сотнях миллионов рублей за размещение», — рассказал РБК Роман Тарасенко.

В законопроекте, которым предлагается разрешить рекламу на ракетах, уточняются полномочия «Роскосмоса» в сфере рекламной деятельности, и госкорпорация наделяется правом продвижения и проведения рекламных кампаний на объектах космической инфраструктуры и техники.

Как говорится в пояснительной записке, заключение договоров на установку рекламных конструкций на таких объектах предполагается без проведения торгов, 50% прибыли от рекламы будет направлено в федеральный бюджет в качестве неналоговых доходов, еще 50% — на формирование специальных резервных фондов «Роскосмоса».

В госкорпорации оценили ежегодный потенциальный доход от размещения рекламы на космической технике в 200 млн руб., от установки или эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры — в 5 млн руб. В «Роскосмосе» считают, что «проведение рекламных кампаний в рамках действующих космических программ должно поспособствовать популяризации космической деятельности и привлечению молодых кадров в космическую отрасль».