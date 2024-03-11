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«Ъ» рассказал о переносе производства электроники из Калининграда

«Коммерсантъ»: «Телебалт» переносит мощности из Калининградской области
Калининградский производитель электроники «Телебалт Т» планирует запустить завод в Ленинградской области. В 2022 году компания прекратила сборку техники из-за проблем с логистикой, эта угроза существует и для других компаний
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Калининградский производитель телевизоров «Телебалт Т» планирует в 2024 году запустить завод в Ленинградской области, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три источника среди вендоров бытовой техники. По словам одного из них, компания остановила сборку в 2022 году из-за сложностей с логистикой и удорожания себестоимости. Гендиректор компании Юлия Чинаева подтвердила «Коммерсанту», что сейчас «Телебалт Т» не выпускает продукцию.

По данным собеседника издания, такие компании, как «Телебалт», размещали в Калининградской области контрактные производства из-за удобной логистики и налоговых льгот. Но после закрытия сухопутных границ и воздушного пространства единственным вариантом поставки продукции остался морской путь, что дороже и дольше авиационного и железнодорожного сообщения, а экспорт в Европу остановлен. В регионе есть и другие контрактные производства телевизоров, включая: STI Group, Polar и «Ассемблеон».

В министерстве экономики и промышленности Калининградской области сообщили изданию, что в 2022 году «Телебалт Т» прекратил производство из-за удорожания компонентов, добавив, что затем возможности доставки грузов расширились и многие региональные предприятия перестроили логистику, но у компании не было лишнего времени для адаптации.

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Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

По данным СПАРК, «Телебалт Т» зарегистрирована в марте 2006 года в Калининграде. Ранее выпускала телевизоры, включая модели Hyundai, BBK и Toshiba. По итогам 2022 года выручка составила 2,647 млрд руб., чистая прибыль — 1,639 млн руб. В 2021 году выручка показатели были значительно выше: 6,921 и 71,642 млн руб. соответственно. В 2022 году численность сотрудников компании сократилась с 231 до 74 человек.

Вице-президент по развитию производства GS Group (инвестиционно-промышленный холдинг, который также производит электронику) Федор Боярков объяснил, что регион привлекал экспортеров близостью к Европе. «Однако с закрытием западных границ ситуация изменилась, компаниям, ориентированным на экспорт, пришлось переключиться на внутренний рынок либо выстраивать новые логистические цепочки», — отметил он в разговоре с изданием. По его словам, компании, которые не смогли быстро приспособиться к новым условиям закрылись или перенесли мощности ближе к Центральной России. Боярков полагает, что условия усложнились также и для тех организаций, которые ориентировались на российский рынок.

Глава Калининградской области Антон Алиханов в ноябре сообщал, что ущерб региону от санкций сопоставим с субсидией из федерального бюджета на морские перевозки в регион — речь шла о сумме примерно 2,2 млрд руб в 2023 году. «Еще раз повторю: расчет достаточно простой: все, что попало в эти списки ограничений — либо полных санкций либо квотных — объем субсидий можно легко предъявлять как ущерб как минимум бюджету федеральному наносимый», — уточнял он.

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В июне губернатор говорил, что от запрета Литвой на транзит товаров через ее территорию регион теряет примерно 900-980 млн руб. в месяц. Литовские железные дороги прекратили пропускать транзитные составы с рядом товаров, которые попадают под санкции ЕС, в июне 2022 года. Авиасообщение Калининградской области с остальной частью России также усложнилось из-за отказа стран ЕС пускать российские самолеты в свое воздушное пространство.

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Теги
Георгий Смирнов
электроника производство Калининградская область
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