Суд разрешил «Интерросу» подать апелляцию на решение по спору с UC Rusal

Суд в Лондоне разрешил «Интерросу» и Crispian обжаловать запрет Роману Абрамовичу продавать акции «Норникеля». Это решение суд вынес в июне по иску UC Rusal Олега Дерипаски

Владимир Потанин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Судья в Лондоне удовлетворил просьбы «Интерроса» Владимира Потанина и компании Crispian Романа Абрамовича об апелляции на решение о запрете продажи последней акций «Норникеля». Как рассказал РБК представитель «Интерроса», в течение 21 дня после получения судебного постановления жалоба должна быть подана в Апелляционный суд Лондона.

В октябре в интервью газете «Коммерсантъ» Потанин заявлял, что его юристы изучали мотивировочную часть июньского решения суда. По его словам, необходимо было понять, насколько оно затрагивает фундаментальные интересы «Интерроса». При этом Потанин считает, что решение суда «фактически интерпретировало акционерное соглашение» и «заковало навечно Романа Абрамовича в «Норникель».

В феврале 2018 года компания Bonico Holding Co. Потанина направила Crispian Абрамовича предложение о выкупе 4% акций «Норникеля» за $1,5 млрд, а Crispian после этого направила оферту «Интерросу» и другому акционеру «Норникеля» — UC Rusal, чтобы они выкупили этот пакет пропорционально своим долям в холдинге.

UC Rusal Олега Дерипаски увидела в сделке признаки сговора и в середине февраля подала иск в Высокий суд Лондона. По мнению представителей алюминиевой компании, запрошенная за бумаги цена была завышенной, а сама сделка — вынужденной: в случае продажи всего пакета (4% «Норникеля») Потанину нарушится баланс между основными акционерами.

Не дожидаясь решения суда, структуры Потанина купили в марте 2,1% «Норникеля» у Абрамовича за $770 млн. Однако суд встал на сторону UC Rusal, признав оферту Абрамовича недействительной, поскольку предложение о покупке поступило от структуры Потанина, которая не является, по мнению суда, «третьей стороной».