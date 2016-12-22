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Абрамович решил не продавать долю в «Норникеле» на бирже
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Абрамович решил не продавать долю в «Норникеле» на бирже
Бизнес, 08:00
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Абрамович решил не продавать долю в «Норникеле» на бирже
Как стало известно РБК, Роман Абрамович, который не смог продать Владимиру Потанину и Олегу Дерипаске 4% «Норникеля» из-за решения Лондонского суда, решил не продавать этот пакет на бирже. Он хочет реализовать его на 30% дороже
Роман Абрамович (Фото: Reuters)

Абрамович остается в «Норникеле»

Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов не планируют продавать принадлежащие им акции «Норильского никеля» (6,3%) по текущей рыночной цене. Об этом РБК сообщил источник, близкий к одному из акционеров компании, и подтвердил бизнесмен, знакомый с их планами.

Абрамовича, Абрамова и Фролова в целом устраивает их пакет, перспективы новых санкций в отношении России их не пугают, утверждают собеседники РБК.

Абрамович с партнерами стали акционерами «Норникеля» в 2012 году, это положило конец многолетнему конфликту между UC Rusal Олега Дерипаски (сейчас владеет 27,8% «Норникеля») и «Интерросом» Владимира Потанина (32,1%). После этого основные совладельцы компании заключили акционерное соглашение на десять лет, гарантом выполнения которого стал Абрамович.

По этому соглашению Crispian Investments Абрамовича и Абрамова не должна была снижать свою долю до уровня менее 2,5% в течение пяти лет. Однако по истечении этого срока (в декабре 2017 года) Crispian решила продать большую часть своего пакета в «Норникеле» — 3,99 из 6,3%, получив предложение структуры Потанина по цене $234 за акцию, или $1,47 млрд за весь пакет (3,99%). UC Rusal оспорила сделку в Высоком суде Лондона и выиграла: в конце июня суд признал сделку недействительной, потому что изначально предложение о покупке сделала не сторонняя компания, а структура Потанина.

Еще до решения суда «Интеррос» успел купить у Абрамовича с партнерами 2,1% «Норникеля» за $770 млн (еще 1,9% собирался приобрести Дерипаска в случае проигрыша), но и эту сделку пришлось расторгнуть. После этого Crispian могла  продать свою долю в компании на бирже или третьей стороне (хотя у Потанина и Дерипаски сохраняется право преимущественного выкупа). О праве Crispian продать акции «Норникеля» на рынке ранее сообщал источник «Коммерсанта», замечая, что «вряд ли найдутся инвесторы, готовые платить такую премию».

Пока Абрамович с партнерами решили этого не делать, рассказывают собеседники РБК.

На закрытие торгов на Лондонской бирже 16 октября расписки «Норникеля» стоили $17,25 за штуку, а пакет 3,99% — $1,09 млрд. Источник, близкий к одному из акционеров «Норникеля», говорит, что Абрамович с партнерами заинтересованы в продаже пакета лишь по цене $22–23 за бумагу, или $1,39–1,45 млрд за такой пакет, то есть на 27–33% больше нынешней цены. Расписки компании достигали максимального уровня — $21 за штуку — только в феврале 2018 года, когда стало известно о намерении Потанина выкупить долю Абрамовича. До этого бумаги «Норникеля» достигали таких значений лишь в мае 2015 года.

Если бы Абрамович с партнерами вышли из состава акционеров «Норникеля», новым гарантом соблюдения мирового соглашения между Потаниным и Дерипаской стал бы экс-глава администрации президента Валентин Юмашев, писало агентство Bloomberg. «Когда у них (Абрамовича, Дерипаски и Потанина. — РБК) будут сложности, я попытаюсь им помочь [разрешить конфликт]», — говорил РБК сам Юмашев в феврале 2018 года. «У меня есть авторитет. Это не первый и, видимо, не последний раз, когда ко мне обращаются [с подобными просьбами]», — добавил он. По данным Forbes, именно Юмашев в 2012 году помог урегулировать акционерный конфликт в «Норникеле» в 2012 году и предложил Абрамовича в качестве арбитра.

Представители Millhouse Абрамовича и Invest AG Абрамова и Фролова отказались от комментариев.

​Санкции не страшны

Абрамович до последнего времени владел 50% Crispian (еще 50% у Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова), которой принадлежит 6,3% «Норникеля». Но в августе он продал 0,05% Crispian своему партнеру Давиду Давидовичу, снизив свою долю до 49,95%, писала газета «Коммерсантъ». Это было сделано для того, чтобы обезопасить инвестицию от возможных санкций в отношении Абрамовича (по американским законам если против бизнесмена вводятся санкции, то они касаются всех компаний, в которых он владеет 50% и выше), сообщало издание.

Рассмотрение нового американского санкционного пакета в отношении России запланировано на ноябрь, после выборов в конгресс, писал РБК. Новые санкции могут быть утверждены в конце 2018 года или начале 2019-го.

Потанин справится сам

До последнего времени основным претендентом на пакет Абрамовича в «Норникеле» был Владимир Потанин, который не скрывал своих планов нарастить долю в компании. Но «Интеррос» пока не решил, будет ли оспаривать вердикт Лондонского суда, чтобы выкупить часть пакета Crispian, сказал РБК представитель холдинга Потанина: сейчас юристы изучают мотивировочную часть вердикта.

Даже если «Интеррос» подаст апелляцию, вряд ли она изменит решение Лондонского суда, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Но Потанину и без этого никто не мешает постепенно увеличивать долю в «Норникеле», скупая бумаги понемногу на рынке, замечает он. На слушаниях в Высоком суде Лондона в мае Потанин рассказал, что купил на свободном рынке 1,5–1,6% акций «Норникеля» весной 2018 года.​

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко.
Теги: Роман Абрамович
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