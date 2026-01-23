В ЦБ не увидели надувания пузыря цен на рынке недвижимости в 2025 году

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Оснований заявлять о надувании пузыря цен на рынке недвижимости в 2025 году нет. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в телеграм-канале регулятора.

«Говорить о надувании пузыря цен в 2025 году вряд ли можно», — сообщил он.

Отвечая на вопрос одного из пользователей, Заботкин отметил, что ситуацию на рынке стабилизировали ограничение льготной ипотеки и жесткая денежно-кредитная политика. По его словам, годовой прирост цен на первичное и вторичное жилье составил около 4%. Этот уровень ниже инфляции и роста номинальных зарплат. Кроме того, опережающий рост первичной недвижимости, характерный для периода безадресной льготной ипотеки, прекратился.

При этом за четыре года действия программы цены на недвижимость действительно выросли сильнее, чем зарплаты и стоимость потребительских товаров. На восстановление предыдущего соотношения зарплат и цен уйдет время.

Тем временем Госдума готовит инициативу о привязке льготной ставки ипотеки к количеству детей. Предполагается введение дифференцированной ставки — с рождением каждого следующего ребенка процент по ипотеке будет снижаться: 10% — для семей с одним ребенком, 6% — при рождении второго и 4% — при появлении третьего и последующих детей. Такая мера, как отметил Аксаков, должна сделать программу максимально выгодной для многодетных семей и дополнительно стимулировать рождаемость.