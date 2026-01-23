 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
В ЦБ не увидели надувания пузыря цен на рынке недвижимости в 2025 году

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Оснований заявлять о надувании пузыря цен на рынке недвижимости в 2025 году нет. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в телеграм-канале регулятора.

«Говорить о надувании пузыря цен в 2025 году вряд ли можно», — сообщил он.

Отвечая на вопрос одного из пользователей, Заботкин отметил, что ситуацию на рынке стабилизировали ограничение льготной ипотеки и жесткая денежно-кредитная политика. По его словам, годовой прирост цен на первичное и вторичное жилье составил около 4%. Этот уровень ниже инфляции и роста номинальных зарплат. Кроме того, опережающий рост первичной недвижимости, характерный для периода безадресной льготной ипотеки, прекратился.

Проблемы ИЖС: обманутые клиенты, ипотека и себестоимость строительства
Радио

При этом за четыре года действия программы цены на недвижимость действительно выросли сильнее, чем зарплаты и стоимость потребительских товаров. На восстановление предыдущего соотношения зарплат и цен уйдет время.

Тем временем Госдума готовит инициативу о привязке льготной ставки ипотеки к количеству детей. Предполагается введение дифференцированной ставки — с рождением каждого следующего ребенка процент по ипотеке будет снижаться: 10% — для семей с одним ребенком, 6% — при рождении второго и 4% — при появлении третьего и последующих детей. Такая мера, как отметил Аксаков, должна сделать программу максимально выгодной для многодетных семей и дополнительно стимулировать рождаемость.

Ксения Потрошилина
пузырь рынок недвижимости Недвижимость Банк России
