Представитель Долиной рассказал о попытке вымогателя сорвать ее концерт

Представитель Долиной: вымогатель попытался сорвать концерт артистки
Лариса Долина (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Злоумышленник попытался помешать проведению концерта певицы Ларисы Долиной и вымогал у нее деньги, сообщил РБК ее представитель Сергей Пудовкин.

«Один негодяй, который просто вымогал деньги, пытаясь помешать проведению концерта, сидит пока под подпиской о невыезде, но обязательно будем разбираться с этим вопросом», — рассказал он.

Пудовкин заверил, что правоохранительные органы и охрана не позволят создать проблемы ни артистке, ни посетителям ее концертов.

Лариса Долина рассказала, как ей угрожали мошенники
Общество
Лариса Долина

О поступавших угрозах в адрес певицы стало известно еще в ноябре прошлого года. Как сообщила ее адвокат Ксения Апарина, неизвестные угрожали ей и артистке убийством из-за дела об «афере с квартирой», которое стало резонансным.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту.

Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
