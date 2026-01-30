Представитель Долиной рассказал о попытке вымогателя сорвать ее концерт
Злоумышленник попытался помешать проведению концерта певицы Ларисы Долиной и вымогал у нее деньги, сообщил РБК ее представитель Сергей Пудовкин.
«Один негодяй, который просто вымогал деньги, пытаясь помешать проведению концерта, сидит пока под подпиской о невыезде, но обязательно будем разбираться с этим вопросом», — рассказал он.
Пудовкин заверил, что правоохранительные органы и охрана не позволят создать проблемы ни артистке, ни посетителям ее концертов.
О поступавших угрозах в адрес певицы стало известно еще в ноябре прошлого года. Как сообщила ее адвокат Ксения Апарина, неизвестные угрожали ей и артистке убийством из-за дела об «афере с квартирой», которое стало резонансным.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту.
