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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Структура «Ташира» решила взыскать с ВДНХ около ₽800 млн

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Связанная с группой «Ташир» компания «Экострой» хочет взыскать с АО «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) 779,9 млн руб. С соответствующим заявлением она обратилась в Московский арбитражный суд 28 декабря, указано в карточке процесса. Иск был принят к производству в конце января, причины требований не раскрываются. В качестве третьего лица к делу привлечена дочерняя структура ВДНХ — СВК+.

В группе «Ташир» и АО «ВДНХ» на запросы РБК по поводу разбирательства не ответили. РБК также обратился за комментарием в столичный комитет по туризму.

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Фото:vdnh.ru

Созданная в 2012 году компания «Экострой» специализируется на управлении эксплуатацией нежилого фонда. Ее собственниками, по данным системы СПАРК, выступают Арминэ Налбандян (10%) и компания «Лидер» (90%). Последняя до 2020 года принадлежала Самвелу Карапетяну — основателю и президенту группы «Ташир». Текущие владельцы «Лидера» — ООО «Бизнесцентр» и «Прогресс» — тоже связаны с холдингом. К примеру, «Бизнесцентр» — собственник компании «Марьина роща плаза», которой принадлежит товарный знак торгового центра «Райкин плаза» (входит в портфель «Ташира»). А «Прогресс» — основной бенефициар фирмы «СК Отель менеджмент», свидетельствуют данные СПАРК. За этой структурой закреплен домен отеля SK Royal Kaluga, который также контролируется «Таширом».

Сам «Ташир» — один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В 2024 году он занял второе место в рейтинге «Короли российской недвижимости» журнала Forbes с доходом от аренды в $640 млн. Среди объектов группы — торгово-развлекательные центры «Рио» на Ленинском проспекте и Дмитровском шоссе, «Ереван плаза» около станции метро «Тульская», МФК Kvartal West на Аминьевском шоссе, гостиница Novotel Moscow City и прочие. «Ташир» — многопрофильный холдинг: в группу входит около 200 компаний и предприятий в разных отраслях экономики России, в частности, в девелопменте, управлении недвижимостью, ретейле и энергетике.

По данным СПАРК, «Экострою» принадлежало право аренды участка общей площадью 9 га на территории ВДНХ. Согласно Росреестру, рядом с ним расположены павильоны № 70 «Москва» и № 75 «Экспо», который считается самым большим объектом Выставки достижений народного хозяйства (53 тыс. кв. м).

На участке «Экостроя» раньше находилось здание павильона № 69, демонтированного еще в 2019 году. Компании принадлежала в нем 1/3 доли на праве общей долевой собственности. Другими собственниками объекта выступали АО «СВК ВДНХ» и АО «ВДНХ», следует из материалов судебного спора между последним и ГУФССП по Москве.

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В 2017 году «Ташир» планировал заниматься развитием территории «Экспо» — тогда он был выбран инвестором для реализации проекта общей площадью 320 тыс. кв. м, объем инвестиций в который оценивался в 27 млрд руб. Но эти планы так и не были реализованы.

В 2024 году победителем тендера на право реконструкции «Экспо» и «Москвы» стали структуры, связанные с концерном «Крост». Его проект будет реализован на 13,69 га. В рамках него планируется увеличение территории «Экспо» за счет соседнего участка, на котором ранее располагался именно павильон № 69.

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Дарья Молоткова
ВДНХ Ташир суд Недвижимость
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