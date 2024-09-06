Москва решила расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ
Департамент городского имущества Москвы (ДГИ) решил расторгнуть договор аренды павильона «Молдова» (№ 10) Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с компанией C.I.E Moldexpo S.A. С соответствующим заявлением департамент 26 июля обратился в Московский арбитражный суд, следует из картотеки дел.
Из иска также следует, что ДГИ просит аннулировать соглашение по субаренде этого объекта компанией «Арбиэй Групп» и вернуть помещения «в освобожденном виде». Другие детали в документе не раскрываются.
Заявление суд пока что оставил без рассмотрения до 2 сентября, говорится в определении (более позднего обновления статуса заявления в карточке материала нет), 30 августа ДГИ подало ходатайство.
Что такое павильон «Молдова»
Здание общей площадью 2,7 тыс. кв. м — один из национальных павильонов бывших республик СССР на территории ВДНХ. Оно было построено в 1951 году по проекту архитекторов Федора Наумова, Анатолия Захарова и Владислава Туканова и получило название «Молдавская ССР». Его экспозиция отражала историю и культуру страны, а также ее достижения в сельском хозяйстве и промышленности. В 1963 году, после перехода выставки на отраслевой принцип, павильону присвоили новое наименование — «Стандарты». Тогда же в нем начали демонстрировать научные разработки и достижения в сфере метрологии. В 1990-е годы в этом здании, как и во многих других объектах ВДНХ, располагались торговые ряды.
В 2011 году павильон был передан в долгосрочную аренду Молдавии для создания национального торгово-выставочного центра. Соглашение о создании такого центра на территории ВДНХ (тогда он носил название ВВЦ) в июне 2011 года подписали правительства России и Республики Молдова. Курировать проект должно было Министерство экономики и инфраструктуры страны: именно уполномоченное им C.I.E Moldexpo S.A. в 2012 году и стало арендатором объекта (договор на основании межправительственного соглашения был заключен с территориальным управлением Росимущества по Москве). В 2014 году эта структура сдала площади в субаренду компании «Арбиэй Групп», которая занималась реконструкцией данного объекта.
Восстановление павильона было завершено к 2019 году. Владелец «Арбиэй Групп» Виктор Евстифеев ранее говорил, что здание «находилось в аварийном состоянии и преподнесло много сюрпризов, сломав первоначальные планы и расчеты затрат». Сейчас в нем находится ресторан молдавской кухни «Леон», выставочные и торговые площади.
Чем недовольны власти Москвы
Павильон № 10 «Молдова» находится в собственности города и был передан в аренду C.I.E. Moldexpo S.A. для проведения выставок, организации торговли, культурных мероприятий и открытия ресторанов или кафе национальной кухни, пояснил РБК представитель ДГИ.
В марте 2024 года в павильоне прошла межведомственная проверка, в ходе которой было выявлено нецелевое использование объекта и размещение в нем сторонних организаций без согласования с городом, рассказали в ДГИ. В связи с этим и было принято решение обратиться в Арбитражный суд с иском о расторжении договора аренды и освобождении здания, объясняет представитель департамента. В настоящий момент, по его словам, ведутся судебные разбирательства.
Информацию о проверке павильона РБК также обнаружил в картотеке арбитражных дел. В мае этого года «Арбиэй Групп» обращалась в московский арбитраж с иском, потребовав признать незаконными и необоснованными выводы комиссии. Ответчиками по этому процессу указаны Минэкономразвития, ДГИ, Госинспекция по недвижимости и АО «ВДНХ».
Из материалов дела следует, что поводом для проведения экспертизы стало письмо АО «ВДНХ» от 16 февраля в Минэкономразвития, в котором были описаны жалобы посетителей павильона «на отсутствие в нем экспозиций, мероприятий и событий, относящихся к Республике Молдова». В ходе проверки было выявлено, что «в объекте отсутствует идентификация выставочно-торгового центра «Молдова», а именно не содержатся элементы национальной культуры и продукции, произведенной в этой стране. Кроме того, в составе меню ресторана «Леон» представлены только шесть блюд молдавской кухни. Также в документах указано, что в павильоне есть стеклянные перегородки в подлестничных пространствах, «образующие отдельные помещения». В них «размещена зона приготовления кафе «Дружба» и «Тот самый чебурек», а также расположено минимальное количество мест посадки, установила проверка. В решении суда говорится, что 16 апреля ДГИ направил C.I.E Moldexpo S.A. претензию, в которой предлагал в течение месяца начать использовать помещение по его целевому назначению и освободить его от сторонних пользователей.
Арбитражный суд Москвы в июле отказал «Арбиэй Групп» в удовлетворении ее требований, компания подала на это решение апелляцию.
РБК направил запрос в C.I.E Moldexpo S.A., «Арбиэй Групп», АО «ВДНХ» и посольство Республики Молдова в Москве. В Минэкономразвития и Госинспекции по недвижимости перенаправили запрос в ДГИ.
Какие перспективы у спора
Большинство договоров по аренде объектов недвижимого имущества в Москве заключаются с так называемыми инвестиционными обязательствами, говорит партнер Pen & Paper Сергей Учитель. По его словам, к ним могут относиться капитальный ремонт или реконструкция объекта, сохранение определенного вида или профиля деятельности в здании, требования к внешнему виду или проведение каких-либо мероприятий в интересах города. Сама форма такого соглашения типовая, она разработана ДГИ в интересах города, указывает юрист. Их нарушение предоставляет ему право требовать расторжения договора аренды в одностороннем порядке, объясняет эксперт. С учетом установленных нарушений договора аренды перспектива удовлетворения иска ДГИ выглядит высокой, считает Учитель.
Решение по иску, в рамках которого «Арбиэй Групп» пытается оспорить результаты проверки павильона «Молдова», пока еще не вступило в законную силу, так как компания подала апелляционную жалобу, напоминает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. Жалоба, по его словам, была подана через два дня после поступления искового заявления ДГИ о расторжении договора, добавляет он. Два процесса можно рассматривать как взаимосвязанные, так как факты, которые суд установит в деле о признании недействительными результатов экспертизы, могут иметь доказательственное значение в деле о расторжении договора, считает эксперт. Если у «Арбиэй Групп» в конечном счете получится убедить вышестоящие суды в своей правоте и отменить вынесенное предписание, то позиция ДГИ в споре о расторжении договора аренды может существенно ослабеть, резюмирует Григорьев.
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