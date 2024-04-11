«Крост» стал претендентом на реконструкцию павильонов ВДНХ за ₽40 млрд

Структуры «Крост» стали единственными, кто подал заявку на реконструкцию двух павильонов ВДНХ. Стоимость трех этапов реконструкции, согласно проекту, составит около 40 млрд руб. Эксперты предупреждают о возможности роста сметы

Павильон № 70 «Монреальский» (Фото: vdnh.ru) Павильон № 75 «Экспо» (Фото: vdnh.ru)

Связанные с концерном «Крост» компании «Главкапстрой» и «Крост-Д» совместно подали единственную заявку на участие в тендере на право реконструкции двух павильонов (№ 70 и № 75) Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Это следует из протокола конкурса, опубликованного 10 апреля на портале госзакупок. Сама процедура была признана несостоявшейся из-за отсутствия предложений от других претендентов. Но у заказчика — входящей в АО «ВДНХ» компании СВК+ — есть возможность подписать соглашение с единственным претендентом.

Представитель концерна «Крост» от комментариев отказался. РБК направил запросы в столичный департамент строительства и в АО «ВДНХ».

Как будут реконструировать павильоны

Стоимость работ по реконструкции обоих павильонов составит около 38,6 млрд руб., говорится на портале госзакупок. Из технического здания следует, что победитель должен будет осуществить их в три этапа на участке площадью 13,79 га. Завершить работы по обоим павильонам подрядчик должен к концу ноября 2026 года.

В ходе первого и второго этапов подрядчик будет заниматься расширением и реконструкцией павильона № 75 «Экспо», который был построен в 2009 году. Этот объект считается самым большим на территории ВДНХ (53 тыс. кв. м), в нем обычно устраивают выставки, конференции и различные мероприятия. К примеру, сейчас в нем проходит выставка «Россия». Предполагается, что территория «Экспо» будет увеличена за счет соседнего участка, на котором ранее располагался павильон № 69 (его демонтировали еще в 2019 году). В итоге площадь нового объекта вырастет вдвое — до 107,6 тыс. кв. м.

В рамках третьего этапа подрядчик должен будет реконструировать павильон № 70 (26,5 тыс. кв. м), более известный как «Монреальский», или «Москва». Он был построен еще к выставке «Экспо-67» в Монреале по проекту архитекторов Михаила Посохина, Ашота Мндоянца и Бориса Тхора. В самом павильоне после реконструкции планируется разместить концертно-конгрессный зал на 2,5 тыс. человек. Из технического задания также следует, что вместимость зала может быть увеличена на этапе проектирования.

Кто еще планировал заниматься данным проектом Развитием территории «Экспо», которая включает в себя и павильоны № 70 и № 75, должна была заниматься группа «Ташир». В 2017 году она была выбрана инвестором реализации проекта общей площадью 320 тыс. кв. м, объем инвестиций в который оценивался в 27 млрд руб. Проект не был реализован. А в прошлом году СВК+ объявила тендер на реконструкцию «Экспо» и «Москвы». Тогда стоимость работ оценивалась в 48,6 млрд руб. Победителем тендера стала подконтрольная департаменту строительства компания «Москапстрой». Но контракт с ней был расторгнут в феврале этого года, свидетельствуют данные портала госзакупок.

Что известно о претенденте

«Главкапстрой» и «Крост-1», по данным ЕГРЮЛ, связаны с концерном «Крост». Это один из старейших застройщиков в Москве, основанный еще в 1992 году. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас в активной стройке у него находится 161,5 тыс. кв. м жилья. В его портфеле находятся такие проекты, как жилые комплексы Wellton Towers и «Кристалл» рядом со станцией метро «Полежаевская», Union Park на северо-западе Москвы. В прошлом году столичная градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила девелоперу проект застройки территории площадью 78 га в деревне Шаганино недалеко от Калужского шоссе в Новой Москве.

«Крост» также занимался строительством «ледяной пещеры» в парке Зарядье и реконструкцией Триумфальной площади. Кроме того, компания является активным участником программы реновации. Есть у нее проект и на территории ВДНХ. Так, она возвела двухэтажный ресторанный дворик «Дом российской кухни» рядом с павильоном «Узбекистан». Основной владелец «Кроста» — Алексей Добашин.

Что говорят эксперты

В текущих условиях прогнозировать долгосрочные бюджеты строительных проектов достаточно сложно, комментирует стоимость работ по реконструкции павильонов ВДНХ гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Это обусловлено трендом на ускорение инфляции в отношении многих отделочных материалов и формированием дефицита определенных лотов, поясняет он. В связи с этим существуют риски, что расходы могут оказаться несколько выше, рассуждает эксперт. Один из консультантов на рынке недвижимости говорит, что стоимость работ в реальности может увеличиться на 20–30%.

Сам проект имеет достаточно высокую актуальность, у площадки есть потенциал развития, рассуждает Бурмистров. Он также напоминает, что сейчас требования по безопасности подобных объектов увеличиваются, территория ВДНХ же хорошо охраняется. Впоследствии проект может заинтересовать организаторов мероприятий, резюмирует он.

Девелоперы довольно активно участвовали в реконструкции и строительстве новых объектов на территории ВДНХ. Так, крупный подряд — на 3,87 млрд руб. — ранее получила МСУ-1, которая входила в группу ФСК Владимира Воронина. Компания реконструировала центр «Космонавтика и авиация». А колесо обозрения высотой 140 м строило ООО «Колесо-ВДНХ», входящее в ГК «Регионы».

ВДНХ — крупнейший выставочный комплекс в Москве. На его территории (325 га) находятся около 300 зданий и строений, комплекс ежегодно посещает около 25 млн человек. Правительство Москвы получило ВДНХ в 2014 году: тогда президент России Владимир Путин поручил передать городу 69,79% акций ОАО «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр». Сейчас основным владельцем АО «ВДНХ», по данным системы СПАРК, выступает департамент городского имущества Москвы.