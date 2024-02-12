Малые краболовы попросили Путина вернуть им «исторический» объем промысла

Малые предприятия-добытчики краба, которым закон должен сохранить возможность работы после крабовых аукционов, говорят о сокращении объемов добычи до «микроскопических». Росрыболовство настаивает, что квоты распределены по закону

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Малый и средний бизнес, занимающийся добычей крабов, столкнулся с проблемой потери «исторических» объемов добычи, после того как основной объем крабовых квот был распределен на аукционах в 2019–2023 годах. Об урезании объемов вылова до «микроскопических» размеров, которые делают добычу краба для малых и средних предприятий (МСП) экономически невозможной, сообщило хабаровское ООО «Восточно-промысловая компания», выяснил РБК.

В январе 2024 года компания направила обращения с просьбой вмешаться в ситуацию президенту Владимиру Путину, а также органам государственной власти — в том числе в Совет Федерации, Госдуму, а также в Минсельхоз и Росрыболовство. Копия обращения есть в распоряжении РБК, его отправку изданию подтвердила замдиректора ООО «Восточно-промысловая компания» по правовым вопросам Вера Алексеева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что в Кремле «традиционно не комментируют служебную переписку».

Как малый бизнес лишился крабов

Начиная с апреля 2023 года Восточно-промысловая компания обращается в различные органы государственной власти с просьбой защитить интересы малого и среднего бизнеса в части сохранения «исторических» квот на добычу краба. С проблемами предприятие столкнулось в ходе реформы крабового рынка, которая идет с 2019 года. В рамках этой реформы 98% от общего допустимого улова крабов в основных районах промысла забрали у предприятий, за которыми квоты были закреплены по «историческому» принципу в результате прошедших ранее аукционов, и продали на торгах в два этапа.

Как проходили крабовые аукционы На первом этапе крабовых аукционов в 2019 году было реализовано 50% квот. В ходе второго этапа инвестквот должно быть распределено 48% крабовых квот в разных подзонах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, основной объем (свыше 80%) был выставлен на торги в октябре 2023 года. Победители аукционов вместе с квотами получили инвестиционные обязательства по строительству на российских верфях судов-краболовов и объектов инфраструктуры. На прошедших в 2019 году аукционах государство, реализовав половину квот, заработало более 142 млрд руб., а от продажи 48% квот в 2023 году — 214 млрд руб.

При доработке изменений в закон ко второму этапу аукционов было принято решение, что для защиты интересов малых и средних предприятий-крабодобытчиков 2% крабовых квот не будет выставлено на аукционы. Их пообещали распределить между МСП, которые не аффилированы с крупными холдингами и с которыми заключены договоры о закреплении квоты добычи по «историческому» принципу.

Но в Восточно-промысловой компании, которая относится к таким предприятиям, настаивают, что в ходе подготовки подзаконных актов для принятых в конце 2022 года изменений в закон «О рыболовстве», касавшихся введения нового вида инвестиционных квот добычи крабов, органы исполнительной власти забыли, что эти изменения были приняты в первом чтении «при условии исключения из-под действия его положений субъектов малого и среднего предпринимательства». Формулировка «исключить из-под действия» применительно к добывающей отрасли означает сохранение таких объемов добычи и такого метода расчета этих объемов, которые существовали до введения новых инвестиционных квот, указывает Восточно-промысловая компания в письме.

При принятии закона о втором этапе инвестиционных квот были даны обещания не сохранить за малыми и средними предприятиями 2% от общего допустимого улова, а сохранить объемы добычи, которые они имели согласно «историческим» квотам, указывает представитель предприятия. «Было озвучено, что малые и средние предприятия будут выведены из-под действия закона. На деле же обещания выполнены не были», — отмечают в компании.

В доказательство этого вывода Восточно-промысловая компания приводит пример, как изменились в 2024 году ее объемы добычи. Исходя из принятого в конце декабря 2023 года приказа Росрыболовства, распределяющего между компаниями объемы квот добычи водных биоресурсов на 2024 год, предприятие потеряло от 54 до 85% объемов добычи в зависимости от ресурса. Расчеты выглядят следующим образом: за Восточно-промысловой компанией закреплена по договору доля квоты на добычу синего краба в Северо-Охотоморской подзоне в размере 2,38%. Общий допустимый улов этого вида краба с промысловыми целями на 2024 год установлен в размере 603,75 т. При расчете по схеме до введения инвестквот первого и второго этапа компания в рамках своей квоты получила бы от общего объема допустимого улова 14,39 т. Но в результате изменений в законе на 2024 год Восточно-промысловая компания получила, согласно приказу, 6,48 т — потери ресурса, по ее расчетам, составили 54%.

В Восточно-промысловой компании считают, что решения об исключении из-под действия закона субъектов малого и среднего бизнеса были проигнорированы, а смысл этого исключения был существенно искажен в процессе принятия подзаконных нормативных актов. Предприятие просит выполнить обещания по исключению из-под действия законодательства об инвестиционных квотах неаффилированных субъектов МСП. По мнению компании, это возможно путем расчета объемов добычи от общего допустимого улова на промышленную добычу (50% + 48% + 2%) до распределения на инвестиционные квоты. Чтобы дать возможность малым и средним предприятиям «стабилизировать экономическую ситуацию и выжить», компания также просит не выставлять на инвестиционные аукционы квоты на добычу крабов в подзоне Приморье и открыть там добычу синего и камчатского крабов.

Что говорят другие участники рынка

Законопроект о втором этапе инвестквот вызвал критику со стороны руководства рыбацких регионов, депутатов, сенаторов и бизнес-сообщества еще на этапе обсуждения, напоминает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «Один из ключевых рисков, на который обращалось внимание, был риск для малых и средних предприятий из-за потери ресурсного обеспечения», — указывает эксперт.

В ВАРПЭ подтверждают, что объем добычи у небольших крабодобытчиков в целом сократился. «По итогам торгов предполагалось, что за компаниями малого и среднего предпринимательства останется 685 т краба, но по факту за ними осталось 446 т», — говорит Зверев. Наибольшие потери в процентном соотношении, по его словам, понесли предприятия, добывающие краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне (снижение на 88%, с 51,9 до 6,2 т), краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне (с 56,8 до 3,6 т, -94%), а также самого дорогостоящего вида — краба камчатского в Северо-Охотоморской подзоне (с 56,3 до 13,5 т, -76%).

О проблеме сохранения крабовых квот за предприятиями малого и среднего бизнеса неоднократно сообщала и Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Там отмечали, что при принятии закона о втором этапе аукционов говорилось, что интересы МСП будут защищены, однако на практике эта норма так и не сработала. А президент ассоциации Сергей Рябченко указывал, что, исходя из подсчетов, оставшихся 2% квот предприятиям все равно не хватит для работы, и получается, что защита интересов субъектов МСП носит декларативный характер. Также ассоциация предлагала исключить синего, камчатского и волосатого четырехугольного крабов в подзоне Приморье из списка для аукционов — если эти виды попадут на торги, то проблемы у предприятий, в том числе у Восточно-промысловой компании, усугубятся.

Объемы разрешенной добычи крабов изменились не только у Восточно-промысловой компании, но и у некоторых других малых и средних предприятий, рассказывает источник РБК на рыбном рынке. Так, например, у ООО «Примрыбфлот», за которым по договору закреплено 12,27% доли квоты на вылов краба-стригуна опилио в Западно-Камчатской подзоне, ресурс снизился с 3,5 до 10,9 т (-67%). У ООО «Аквариус» (имеет долю квоты 5,07% на добычу камчатского краба в Северо-Охотоморской подзоне) составило 76%, с 21,2 до 6,3 т.

Впрочем, в некоторых случаях объемы добычи увеличились: например, то же ООО «Примрыбфлот», имеющее по договору 3,56% квоты на добычу краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне, получило на 12,3% больше объем добычи — 63,8 т вместо 56,8 т.

Что говорят в Росрыболовстве

В Федеральном агентстве по рыболовству РБК сообщили, что обращение Восточно-промысловой компании им поступило. В ведомстве пояснили, что объемы квоты на 2024 год субъекты МСП, согласно принятому в конце декабря 2022 года закону и подзаконным актам к нему, получили от 2% морских квот, оставшихся после распределения в рамках первого и второго этапов аукционов. Квоты на 2024 год для ООО «Восточно-промысловая компания» в приказе Росрыболовства от 21 декабря 2023 года также были распределены в полном соответствии с законодательством, подчеркнули в ведомстве.

Впрочем, следует учитывать, что на ситуацию с объемами добычи могло повлиять и снижение общего допустимого улова по отдельным видам. На сокращение объема добычи краба из года в год жаловались еще инвесторы первого этапа аукционов. Общий допустимый улов определяется по каждому виду в каждой конкретной подзоне — таких подзон только на Дальнем Востоке порядка 20, напоминал в октябре 2023 года в интервью «Ведомостям» глава Росрыболовства Илья Шестаков. «Везде динамика разная по запасам ресурса. Где-то он увеличивается, где-то снижается — это естественный биологический процесс. Сегодня уменьшился», — констатировал Шестаков. В целом по стране объем допустимого уровня добычи краба, по его словам, стабилен — он составляет около 105 тыс. т в год. Но показатель снижается в подзонах Приморья — это связано с неконтролируемым промыслом. «Запас подорван браконьерским промыслом — с этим, конечно же, надо бороться», — объяснял Шестаков. Среди перспективных направлений, где общий допустимый улов будет увеличиваться, руководитель Росрыболовства называл промысел новых видов, которые ранее не добывались в промышленных масштабах, а также развитие промысла глубоководных видов крабов — краба-стригуна ангулятуса и краба-стригуна красного.