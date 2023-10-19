Государство заработало на втором этапе крабовых аукционов ₽214 млрд

Доходы бюджета от новых аукционов квот на добычу крабов в полтора раза превысили поступления от первого этапа торгов. Но рыбаки опасаются, что мнение о сверхдоходности отрасли приведет к «крабовому пузырю»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Аукционы по продаже квот на добычу крабов, проводившиеся Росрыболовством 16–18 октября, принесли в бюджет 214,27 млрд руб. Итоги подвел Российский аукционный дом (РАД), на площадке которого проводились электронные торги. В Росрыболовстве также подтвердили, что по результатам трех дней торгов ожидаемые поступления в доход федерального бюджета могут составить более 214,5 млрд руб.

Всего было продано 27 лотов, включающих квоты на вылов крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, которые распределяются c инвестиционными обязательствами, сообщили в РАД. По трем лотам торги, исходя из базы аукционного дома, не состоялись: на два было подано по одной заявке (в этом случае единственный участник аукциона обязан заключить договор о закреплении доли квот), а на третьем ни один из двух участников в течение 10 минут не подал предложение о цене предмета аукциона (в этом случае победителем становится тот, кто раньше других подал заявку).

По итогам трех дней все доли квот, выставленных на аукцион, были распределены, уточнили в пресс-службе Росрыболовства. Победители аукционов обязаны построить на российских верфях суда для добычи крабов (речь идет о среднетоннажных промысловых судах длиной более 50 м) или объекты инфраструктуры (логистические комплексы). «В течение полугода мы ожидаем от победителей заключенных контрактов с верфями на строительство новых краболовов, а на реализацию инфраструктурных проектов — контрактов на строительство, соответственно», — цитирует руководителя Росрыболовства Илью Шестакова пресс-служба ведомства.

В рамках новых аукционов на торги планировалось выставить 48% квот на добычу краба на Дальнем Востоке, отмечают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (другие 50% были распределены на аукционах в 2019–2021 годах, тогда они проходили не только по квотам в Дальневосточном, но и в Северном рыбохозяйственном бассейнах). По условиям договора вылов по распределенным в этом году квотам компании начнут с 2024 года. Долю квоты закрепляют за ними на 15 лет.

Кто получил квоты

Всего на участие в торгах было подано 160 заявок, победителями стали 13 компаний, приводит данные РАД. В аукционах участвовали структуры крупных производителей: группы «Русский краб» (ООО «Владкраб», ООО «Дальневосточный краб», ООО«Б-Краб»), Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (ООО «ДВКК»), группы «Антей» (ООО «Антей», ООО «Евразийский рыбный центр»), а также ООО «Островной краб» (управляется УК «Дальневосточный рыбак», 5% принадлежит «Сберу»). В числе победителей аукционов также были ООО «Амуррыбпром» (на 87% принадлежит предпринимателю Александру Ро), принадлежащее сыну губернатора Приморья Никиты Кожемяко ООО «Восток», член Ассоциации добытчиков краба ООО «Феникс», подконтрольное владельцу «Сигма Марин Технолоджи» Максиму Петрушину ООО «Север», ООО «Тихрыбком» (72% принадлежит ее гендиректору Михаилу Котову) и ООО «Калан» (100% принадлежит Владимиру Шумейко).

Крупнейшим покупателем квот на прошедших аукционах стали структуры основанной Глебом Франком группы «Русский краб», выигравшей семь лотов, за которые было заплачено около 50 млрд руб., подсчитал РБК на основе данных РАД. Большинство торгов прошло с небольшим повышением начальной цены на один шаг.

По результатам торгов «Русский краб» сохранил статус крупнейшего крабодобытчика на Дальнем Востоке, отмечают в Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). По подсчетам ассоциации, группе с учетом имевшихся у нее долей квот будет принадлежать 24,1% от общей квоты на добычу краба (речь идет об объеме добычи 18,3 тыс. т). На втором месте — «Сигма Марин Текнолоджи» (доля квоты 11,8% или 8,9 тыс. т), на третьем — Антей (10,8% или 8,2 тыс. т). «Таким образом, установленный антимонопольным законодательством порог доминирования в 35% не превысила ни одна из компаний», — добавили в АСРФ.

Как распределяются квоты на добычу рыбы и крабов В 2000-х годах квоты на добычу рыбы и крабов были распределены между компаниями на аукционах и на их основе были закреплены за ними по так называемому историческому принципу. Впоследствии государство решило изменить механизм и изъять часть квот, чтобы распределить их через аукционы с инвестиционными обязательствами, победители которых обязаны вложиться в развитие инфраструктуры. Первый этап распределения инвестиционных квот начался в 2017 году: тогда предприятиям было выделено 20% общего допустимого улова сельди и минтая под обязательства купить новые рыболовные суда и построить перерабатывающие заводы. В 2019 году в России впервые за 15 лет прошли крабовые аукционы: на торги выставили 50% квот, а получившие их предприятия обязали построить суда-краболовы. Участники рынка негативно восприняли возвращение крабовых аукционов, предупредив, что изъятие квот приведет к негативным последствиям, в частности к банкротству малых предприятий. Возможным автором инициативы называли Глеба Франка, одного из основателей Русской рыбопромышленной компании, хотя в самой компании это опровергали.

На прошедших в 2019 году аукционах группа «Русский краб», которая принадлежала Франку (в сентябре 2023 года он вышел из состава владельцев компании, сейчас 100% «Русского краба» владеет «Ост Инвест Холдинг»), также была самым активным участником торгов. Структуры группы приобрели квоты на общую сумму 38,2 млрд руб.

На прошедших в 2019 году аукционах государство получило от реализации половины квот более 142 млрд руб. Примерно такие же поступления от второго этапа аукционов спрогнозировал в интервью РБК в начале 2023 года глава Росрыболовства. Более высокие ожидания были у Минфина: в проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов дополнительные поступления от проведения крабовых аукционов заложены на уровне 205,7 млрд руб. Таким образом, итоговая цена продажи квот в рамках второго этапа крабовых аукционов превысила доходы от первых аукционов в полтора раза.

Что говорят рыбопромышленники

Поступления в бюджет по итогам прошедших аукционов выше ожидаемых и больше, чем суммарный доход от аукционов 2019 года, хотя сейчас разыграны только квоты на Дальнем Востоке, признает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «Подготовка и администрирование новых крабовых аукционов со стороны Росрыболовства, на наш взгляд, прошли безукоризненно. Никаких признаков нарушения условий участия мы не фиксировали», — пояснил эксперт.

Результаты аукционов Зверев назвал ожидаемыми. Интерес со стороны предприятий был, по его словам, высокий, но их финансовые возможности ограничены текущей экономической ситуацией. Нормативно-правовую базу крабовых аукционов разрабатывали весной, а потом рубль значительно ослабел, правительство ввело экстренные меры в виде экспортных пошлин на рыбопродукцию, перечисляет президент ВАРПЭ.

На фоне снижения цен на российского краба: на мороженого почти в двое, на живого — более чем на 11% — введение экспортных пошлин значительно осложнило финансовое состояние отрасли, констатирует Зверев: в первом полугодии прибыль рыбодобытчиков рухнула почти втрое, до 38,5 млрд руб. «Я обращал внимание на опасность «крабового пузыря» и на то, что мнение о сверхдоходности крабового сектора основано на факторах, которые в любой момент могут измениться», — резюмировал эксперт.