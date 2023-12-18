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Рыбопромышленники «отбились» от запрета импорта рыбы с Фарерских островов

Росрыболовство отказалось от запрета импорта рыбы с Фарерских островов
Росрыболовство предлагало запретить импорт в качестве ответной меры на действия со стороны Фарерских островов. Но рыбопромышленники попросили не идти на такой шаг: россияне больше любят атлантическую сельдь, чем дальневосточную
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Росрыболовство отказалось от введения запрета на импорт рыбы с Фарерских островов, рассказал журналистам председатель «Рыбного союза» Александр Панин.

«К нашему счастью, от этой истории мы успешно отбились», — рассказал он.

Фарерские острова находятся в северной части Атлантического океана, это автономная территория в составе Дании.

Предложение о запрете импорта Росрыболовство озвучило в конце октября, накануне проведения межправкомиссий со странами-партнерами, с которыми у России общие бассейны рыбодобычи. Ведомство называло его «ответной мерой на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий». В частности, правительство Фарерских островов предлагало ограничить доступ в местные порты для российских судов.

«Летом Фареры под давлением Евросоюза принимали определенные запретительные меры в отношении наших рыбаков», — вспоминает Панин. «Но возможное ограничение импорта взволновало российских переработчиков: наша переработка — «Санта Бремор», «Балтийский берег», «Русское море», «Меридиан» — практически все сидят на атлантической селедке и скумбрии, потому что наши потребители больше любят атлантическую селедку и скумбрию, нежели дальневосточную селедку и скумбрию», — объясняет Панин.

Рыбопромышленники вступились за импорт сельди с Фарерских островов
Бизнес
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

После обращений бизнеса российские регуляторы отказались от идеи по ответным мерам, рассказал глава «Рыбного союза». «Провели переговоры с Росрыболовством и Минсельхозом, подготовили обоснование, и в итоге многосторонних переговоров было принято решение о том, что этот проект сворачивается и не развивается. На сегодняшний день ситуация осталась в статусе-кво: мы имеем возможность импортировать селедку, мойву и скумбрию с Фарерских островов», — рассказал Панин.

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Четвертый квартал — самый активный период поставки этих видов рыб в Россию, и суда с продукцией с Фарер заходят в том числе в Санкт-Петербург. «В декабре зашли уже два парохода и еще два на подходе. Так что с атлантической селедкой, мойвой и скумбрией с Фарер у нас будет все хорошо», — добавил Панин.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Росрыболовство рыбная продукция
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