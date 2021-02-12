Четыре компании из России решили вести совместный бизнес с Джеком Ма

СП будут предоставлять финансовые и платежные услуги российским клиентам. Mail.ru вложит в них «Деньги.Мэйл.Ру», VK Pay и станет крупнейшим акционером с долей в 40%. Сделку планируют закрыть в этом году

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские технологические компании — Mail.ru Group, USM, «МегаФон» — вместе с Российским фондом прямых инвестиций подписали соглашение о создании двух совместных предприятий совместно с китайской Ant Group («дочка» Alibaba миллиардера Джека Ма). Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Речь идет о создании финансового и платежного СП, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги и цифровые платежные решения в российском сегменте e-commerce.

Наибольшую долю в новом платежном предприятии получит Mail.ru Group. Она внесет в активы СП 4,5 млрд руб — 100% сервиса «Деньги.Мэйл.Ру» и платежную систему VK Pay (отмечается, что они останутся внутри экосистемы Mail.ru). Компании будет принадлежать 40% акций.

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В финансовом СП Mail.ru будет владеть 5,95% акций и вложит в него 870 млн руб. Вторая по размеру доля будет принадлежать USM — компания внесет в предприятие по 100% АСК «Ренессанс», Банка «Раунд» и платежного сервиса «ИнПлат».