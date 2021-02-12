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Четыре компании из России решили вести совместный бизнес с Джеком Ма

СП будут предоставлять финансовые и платежные услуги российским клиентам. Mail.ru вложит в них «Деньги.Мэйл.Ру», VK Pay и станет крупнейшим акционером с долей в 40%. Сделку планируют закрыть в этом году
Mail.ru Group MAIL 2 014,6 -0,28% Купить
Alibaba BABA $269,84 +0,09% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские технологические компании — Mail.ru Group, USM, «МегаФон» — вместе с Российским фондом прямых инвестиций подписали соглашение о создании двух совместных предприятий совместно с китайской Ant Group («дочка» Alibaba миллиардера Джека Ма). Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Речь идет о создании финансового и платежного СП, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги и цифровые платежные решения в российском сегменте e-commerce.

Наибольшую долю в новом платежном предприятии получит Mail.ru Group. Она внесет в активы СП 4,5 млрд руб — 100% сервиса «Деньги.Мэйл.Ру» и платежную систему VK Pay (отмечается, что они останутся внутри экосистемы Mail.ru). Компании будет принадлежать 40% акций.

«ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress
Технологии и медиа
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В финансовом СП Mail.ru будет владеть 5,95% акций и вложит в него 870 млн руб. Вторая по размеру доля будет принадлежать USM — компания внесет в предприятие по 100% АСК «Ренессанс», Банка «Раунд» и платежного сервиса «ИнПлат».

Ant Group, РФПИ и «МегаФон» внесут в оба СП меньшие по размеру денежные средства и активы. По плану сделки закроют в 2021 году после одобрения третьих сторон. Более 50% голосов в совместных предприятиях будут принадлежать российским участникам.

О партнерстве для расширения рынка e-commerce компании объявили в 2018 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Речь шла об AliExpress Russia, основным владельцем которым стала Alibaba. Китайский гигант передал в СП российские сегменты AliExpress и Tmall и денежные средства в обмен на долю в 48%.

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После этого социальная сеть «ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru) начала интеграцию с сервисами AliExpress и стала продавать товары с китайской платформы через свой маркетплэйс. Оплачивать покупки стало можно через VK Pay.

AliExpress впервые раскрыл результаты партнерства с Mail.ru Group
Технологии и медиа
Фото:Aly Song / Reuters

В 2019 году Mail.ru Group, USM, «МегаФон» и РФПИ подписали необязывающее соглашение с Alipay (платежный сервис, принадлежащий Ant Group) о создании СП в сфере электронных платежей «для развития цифровой экономики России».

Как сообщал AliExpress в декабре 2019-го, за счет объединения с российскими партнерами количество уникальных пользователей торговой площадки из России за год увеличилось на 30%.

Автор
Михаил Котляр
МегаФон Mail.Ru Group РФПИ USM Holdings Alibaba
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