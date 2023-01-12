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Совладельца «Рив Гош» выпустили под залог по делу о мошенничестве

Совладельца «Рив Гош» Мейера выпустили под залог 30 млн руб.
Август Мейер и его жена Инна проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Их подозревают в хищении 2,3 млрд руб. у Сбербанка
Август Мейер
Август Мейер (Фото: Пресс-служба судов Петербурга)

Совладельцу сети косметических магазинов «Рив Гош» и обанкротившегося «Юлмарта» Августу Мейеру отменили арест, следует из картотеки второго апелляционного суда общей юрисдикции. Адвокат предпринимателя подтвердил это РБК, указав, что Мейера выпустили под залог 30 млн руб.

«Вчера было заседание, отпустили под залог — 30 млн руб.», — сказал Ткаченко.

Мейера и его супругу Инну задержали в конце 2021 года по подозрению в хищении 2,3 млрд руб. Бизнесмен получил у Сбербанка кредит незадолго до краха онлайн-ретейлера «Юлмарт». Ему вменяется несколько эпизодов мошенничества. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Кроме Мейера и его жены по нему проходит гендиректор «Биг Бокса» Ирина Стрельцова. «Коммерсантъ» писал, что этой фирме были переданы требования в рамках банкротства «Юлмарта», а фактически руководила ею Инна Мейер.

Расследование продолжается несколько лет. Еще одним фигурантом был другой совладелец обанкротившегося «Юлмарта» — Дмитрий Костыгин (вместе с Мейером им принадлежало 61,5% в компании). По версии следствия, он получил кредит от Сбербанка на 1 млрд руб., но исполнять условия договора не собирался и предоставил банку ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта».

Преследование Костыгина началось на фоне корпоративного конфликта с третьим совладельцем ретейлера — Михаилом Васинкевичем (его доля составляла 38,5%, позже по иску Костыгина Васинкевича признали банкротом), с которым партнеры разошлись во взглядах на развитие бизнеса. В 2018 году Костыгина выпустили под залог, а в 2020-м — сняли подозрения в мошенничестве.

«Ведомости» пишут, что расследование уголовного дела в отношении Мейера завершилось, фигуранты дела знакомятся с материалами, после чего они будут переданы в суд. Защита добивалась освобождения Мейера в течение года и настаивала, что его нет необходимости держать под арестом в связи с погашением ущерба Сбербанку и ВТБ в рамках уголовного дела, пишет газета.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Любовь Порываева Любовь Порываева
Август Мейер Юлмарт арест суд мошенничество
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