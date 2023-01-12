Forbes назвал крупнейшего собственника активов ушедших из России компаний
Предприниматель Владимир Потанин возглавил рейтинг новых собственников иностранных компаний, ушедших из России после 24 февраля 2022 года, выяснил Forbes. Он возглавляет холдинг «Интеррос» и компанию «Норильский никель», его иностранными активами стали Росбанк и страховые компании Societe Generale в России, их валовая прибыль за 2021 год, по оценке журнала, составила 49,1 млрд руб.
Всего в рейтинге 25 позиций, на втором месте Владимир Свиблов (российские компании Kinross Gold, 38,6 млрд руб.), третье у Ивана Тырышкина с партнерами (Хоум Кредит Банк, «Хоум Кредит Страхование» и финансовые сервисы, 36,5 млрд руб.). Четвертую строку заняло подведомственное Минпромторгу предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), контролирующее АвтоВАЗ и «Ниссан Мануфэкчуринг Рус». Пятерку лидеров замыкают Андрей Ольховский и Андрей Костин (российские предприятия Mercedes-Benz, 31 млрд руб.).
Новый владелец сети ресторанов «Макдоналдс» в России Александр Говор вместе с Юрием Кушнеровым заняли шестую строку, заведения в прошлом году открыли под новой вывеской «Вкусно — и точка». В числе приобретенных ими активов зарубежных компаний также значатся Huhtamaki и Navi.
Издание сделало расчеты на основании валовой прибыли за 2021 год, поскольку сделки после 24 февраля проходили по номинальной стоимости или их сумма неизвестна. В качестве ранжирующего показателя для банков брались операционные доходы, страховых компаний — чистые доходы от инвестиций и страховой деятельности, а у ретейлеров обращали внимание на прибыль от продаж.
Ранее Forbes назвал самого разбогатевшего российского миллиардера за прошедший год, им стал основной владелец группы компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор. Его состояние за прошедший год увеличилось на $5,3 млрд и теперь достигло $13 млрд. В тройке лидеров также находятся Андрей Гурьев и семья (владеют 48,48% производителя фосфорных удобрений «Фосагро», состояние выросло до $11,5 млрд) и основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер, инвестировавший в Twitter, Alibaba Group, Xiaomi, Spotify, Airbnb, Robinhood (состояние достигло $7,3 млрд).
Самым обедневшим за 2022 год из российских миллиардеров Forbes считает Алексея Мордашова, основного владельца «Северстали». По данным на 20 декабря 2022 года, его состояние оценивается в $18,4 млрд.
При этом в общем российские миллиардеры с февраля потеряли более $93 млрд: половину суммы ($46,6 млрд) они утратили 24 февраля, остальную часть ($47 млрд) — в последующие месяцы, посчитал Bloomberg. Активы сократились и у миллиардеров из других стран, только первые 500 бизнесменов из списка самых богатых людей планеты утратили за год почти $1,4 трлн.