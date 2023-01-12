Forbes назвал крупнейшего собственника активов ушедших из России компаний

Лидерами списка стали покупатели российских активов Росбанка, страховых компаний Societe Generale, золотодобывающей Kinross Gold и Хоум Кредит Банка. Владелец «Вкусно — и точка» занял шестое место

Владимир Потанин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Предприниматель Владимир Потанин возглавил рейтинг новых собственников иностранных компаний, ушедших из России после 24 февраля 2022 года, выяснил Forbes. Он возглавляет холдинг «Интеррос» и компанию «Норильский никель», его иностранными активами стали Росбанк и страховые компании Societe Generale в России, их валовая прибыль за 2021 год, по оценке журнала, составила 49,1 млрд руб.

Всего в рейтинге 25 позиций, на втором месте Владимир Свиблов (российские компании Kinross Gold, 38,6 млрд руб.), третье у Ивана Тырышкина с партнерами (Хоум Кредит Банк, «Хоум Кредит Страхование» и финансовые сервисы, 36,5 млрд руб.). Четвертую строку заняло подведомственное Минпромторгу предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), контролирующее АвтоВАЗ и «Ниссан Мануфэкчуринг Рус». Пятерку лидеров замыкают Андрей Ольховский и Андрей Костин (российские предприятия Mercedes-Benz, 31 млрд руб.).

Новый владелец сети ресторанов «Макдоналдс» в России Александр Говор вместе с Юрием Кушнеровым заняли шестую строку, заведения в прошлом году открыли под новой вывеской «Вкусно — и точка». В числе приобретенных ими активов зарубежных компаний также значатся Huhtamaki и Navi.

Издание сделало расчеты на основании валовой прибыли за 2021 год, поскольку сделки после 24 февраля проходили по номинальной стоимости или их сумма неизвестна. В качестве ранжирующего показателя для банков брались операционные доходы, страховых компаний — чистые доходы от инвестиций и страховой деятельности, а у ретейлеров обращали внимание на прибыль от продаж.

Ранее Forbes назвал самого разбогатевшего российского миллиардера за прошедший год, им стал основной владелец группы компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор. Его состояние за прошедший год увеличилось на $5,3 млрд и теперь достигло $13 млрд. В тройке лидеров также находятся Андрей Гурьев и семья (владеют 48,48% производителя фосфорных удобрений «Фосагро», состояние выросло до $11,5 млрд) и основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер, инвестировавший в Twitter, Alibaba Group, Xiaomi, Spotify, Airbnb, Robinhood (состояние достигло $7,3 млрд).

Самым обедневшим за 2022 год из российских миллиардеров Forbes считает Алексея Мордашова, основного владельца «Северстали». По данным на 20 декабря 2022 года, его состояние оценивается в $18,4 млрд.

При этом в общем российские миллиардеры с февраля потеряли более $93 млрд: половину суммы ($46,6 млрд) они утратили 24 февраля, остальную часть ($47 млрд) — в последующие месяцы, посчитал Bloomberg. Активы сократились и у миллиардеров из других стран, только первые 500 бизнесменов из списка самых богатых людей планеты утратили за год почти $1,4 трлн.



