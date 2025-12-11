Инвесторы согласились подождать выплат по облигациям Домодедово еще год

Держатели рублевых облигаций аэропорта Домодедово поддержали перенос срока их погашения на год, на декабрь 2026 года. Ставка по купону этих бондов будет увеличена с 12,8% годовых до уровня ключевой ставки Центробанка плюс 3%

Инвесторы в рублевый выпуск облигаций «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (ДФФ; одна из структур аэропортового холдинга Домодедово, выпустившая бонды) на 15 млрд руб. договорились о переносе погашения выпуска 002P-01 на декабрь 2026 года, рассказал источник РБК, знакомый с итогами общего собрания, состоявшегося в четверг, 11 декабря.

В авиакомпании S7 подтвердили РБК, что «крупные держатели облигаций Домодедово, в том числе S7», поддержали условия изменения выпуска — продление на год и повышение размера купона до уровня «ключевая ставка плюс 3%».

РБК направил запросы в Домодедово, Сбербанк, Альфа-банк (кредиторы Домодедово), Росавиацию, Минтранс.

Как Домодедово стал федеральной собственностью

Аэропортовый холдинг Домодедово до лета 2025 года принадлежал бизнесмену Дмитрию Каменщику. В начале 2025 года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к бизнесмену и его партнеру Валерию Когану (ранее был председателем наблюдательного совета аэропорта), а также к связанным с ним компаниям о взыскании имущества холдинга в доход государства.

Причиной иска стало иностранное гражданство Каменщика и Когана — бизнесмены фигурировали в документах как резиденты Турции, ОАЭ и Израиля. Согласно российскому законодательству, иностранным резидентам запрещено контролировать российские стратегические активы. Бизнесмены перед сделками с активами Домодедово должны были получать соответствующее решение правительственной комиссии, чего совершено не было. Позднее, в октябре, Генпрокуратура также сообщала о предотвращении попытки перевода 18,5 млрд руб. в пользу бывшего бенефициара аэропорта Домодедово. В конце октября Домодедовский городской суд удовлетворил инициированный Генпрокуратурой еще один иск к Каменщику и Когану о взыскании с них более 3 млрд руб. в пользу государства: «В рамках осуществления координационной и надзорной деятельности выявлен факт неуплаты бывшими владельцами группы компаний «Домодедово» налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Общая сумма финансовых обязательств перед государством превысила 3 млрд руб.».

В июне суд удовлетворил требования надзорного органа о конфискации активов. В сентябре апелляционный Арбитражный суд Московского округа поддержал первую инстанцию. После перехода активов аэропорта под контроль государства правительство приняло решение об их приватизации. О намерении выкупить актив у Росимущества в интервью РБК в июле заявлял совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Оценкой Домодедово занимается Промсвязьбанк. Торги должны состояться до конца года, так как Минфин внес Домодедово в план приватизации на 2025 год.

В августе совет директоров управляющей компании холдинга возглавил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Что известно про выпуск облигаций

Эмитент облигаций Домодедово — компания «Домодедово Фьюэл Фасилитис» — в декабре 2022 года привлек 15 млрд руб. Купонная доходность по выпуску 002Р-01 составляла 12,8% годовых, купон выплачивался раз в полгода. По изначальным условиям выпуска погашение должно было состояться 16 декабря 2025 года одновременно с выплатой шестого купона.

Эмитент 27 ноября сообщил о планах по реструктуризации долга: было объявлено голосование среди общего собрания владельцев указанного бонда по переносу срока погашения бумаги на год — на 15 декабря 2026 года.

Кроме того, инвесторам предложили согласиться или отвергнуть новую плавающую ставку купона на седьмой и восьмой купонные периоды (с выплатой 16 июня и 15 декабря 2026 года) в размере «ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых». На 11 декабря ключевая ставка составляет 16,5% годовых, таким образом, первоначальная ставка по седьмому купону равна 19,5% годовых, при этом, согласно новым условиям, ставка плавающая и рассчитывается ежедневно по показателю «ключа» с временным лагом семь дней.

Дополнительно на голосовании инвесторы должны были отказаться от права требования досрочного погашения облигации до той же даты, 15 декабря 2026 года, как по прошлым, так и по будущим основаниям.

ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» объясняло необходимость реструктуризации «запуском процесса управления долговыми обязательствами» группы компаний «Домодедово», направленного на «оптимизацию сроков исполнения обязательств». Группа в сообщении указала, что подтверждает полную поддержку государства как акционера, а также поддержку основных банков-кредиторов, что, по ее мнению, позволяет обеспечить устойчивую операционную работу и защиту интересов кредиторов. «В рамках масштабного переходного периода Росимущество назначило консультанта по поиску стратегического покупателя. В настоящий момент проводится комплекс мер, направленных на совершенствование корпоративного управления, оптимизацию расходов и бизнес-процессов. Изменения в условиях выпуска облигаций направлены на краткосрочное продление срока обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы», — говорилось в заявлении компании. В рамках этого процесса ДФФ и компании, относящиеся к операционно-производственному комплексу аэропорта, вынесли на общее собрание владельцев облигаций серии 002Р-01 вопрос о переносе срока погашения на год — на 15 декабря 2026 года. Также предлагалось установить новую плавающую ставку купона на седьмой и восьмой купонные периоды (с выплатой 16 июня и 15 декабря 2026 года) в размере ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых. РБК сравнил доходность инвестиций покупателей облигаций Домодедово с доходностью средств, размещенных на этот же период в банковские депозиты, по методу эффективной ставки. При инвестировании одной суммы доходность облигаций Домодедово составила 12,9%, а размещения средств на депозите — 15,5% (учитывали среднюю ставку по депозитам топ-10 банков, по данным Центробанка). Так, размещение 1 млн руб. в бондах аэропорта принесло бы 436,4 тыс. руб., на депозит — 537,1 тыс. руб.

Источник РБК, знакомый с подготовкой к приватизации холдинга, говорит, что отказ от продления срока обращения рублевых облигаций и требование о выплате тела долга в размере 15 млрд руб. 16 декабря привело бы к дефолту Домодедово, так как у группы не хватает ликвидности, чтобы единовременно выплатить этот долг.

Еще один из кредиторов — Альфа-банк и также инвестировавший в бонды ДФФ — конвертировал свою часть облигационного займа в кредит, утверждает источник РБК, знакомый с переговорным процессом. Размер кредита он не указал. В июле новый гендиректор холдинга от Росимущества Андрей Иванов говорил в интервью РБК, что Альфа-банк держит облигации аэропорта на 5 млрд руб. Общий долг Домодедово, как указывал собеседник РБК, перед кредиторами составляет 70 млрд руб., из которых 34 млрд — в рублях и $450 млн. Ежегодные платежи по процентам составляют 8 млрд руб. В 2024 году, по непроаудированным данным, чистый убыток группы составил 7,2 млрд руб. По оценкам руководства холдинга, к концу 2025 года убыток должен достигнуть 10 млрд руб.

Анна Барабаш, гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions, говорит, что по общему правилу конвертация облигаций в кредит производится при возникновении рисков неплатежеспособности эмитента долговых бумаг, поскольку погашение долга на условиях, предлагавшихся на момент эмиссии, может не соответствовать текущим возможностям должника. «Обычно такая возможность предусматривается на уровне эмиссионных документов, то есть положение, предоставляющее возможность конвертации при наступлении неких условий, закладывается изначально. На практике этот механизм реализуется довольно редко, поскольку принятие решения о конвертации обязательств в кредит предполагает, что последующие выпуски облигаций будут менее выгодны эмитенту и будут предполагать более высокую доходность», — отмечает она.

Барабаш добавила, что инвесторам в целом выгоден и такой сценарий, поскольку кредитор получает больше механизмов защиты в виде кредитного договора, возможности обеспечения обязательств поручительством или залоговым имуществом. Даже в случае наступления банкротства должника такой кредитор имеет значительно больше шансов на удовлетворение своих требований в большей части именно за счет залога и поручительства. «Процент и сроки такого кредита могут отличаться в лучшую для инвестора сторону, если он становится кредитором. Но это не обязательное условие, если мы исходим из того, что чаще всего этот механизм применяется во избежание дефолта по обязательствам и сохранения платежеспособности эмитента», — пояснила юрист.