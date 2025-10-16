Прокуратура обвинила экс-владельца Домодедово в попытке вывести ₽18 млрд

Прокуратура пресекла вывод средств из группы Домодедово в пользу экс-владельца аэропорта под видом возврата займа на 18,5 млрд руб. Договор был заключен в 2024 году. С июня воздушная гавань находится в собственности государства

Фото: Никита Попов / РБК

Московская межрегиональная транспортная прокуратура предотвратила попытку перевода 18,5 млрд руб. в пользу бывшего бенефициара аэропорта Домодедово, сообщила Генпрокуратура. Его имя в сообщении ведомства не приводится. РБК направил запрос в Домодедово.

По данным надзорного ведомства, в конце 2024 года бывший владелец группы компаний «Домодедово» заключил договор на выделение ему реального займа на указанную сумму. При этом поручителями по соглашению стали семь производственных предприятий аэропорта.

«В результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара аэропорта заемных денежных средств и последующее взыскание задолженности с компаний, выступивших гарантами», — сообщили в Генпрокуратуре.

Предприятия группы «Домодедово» до 2025 года принадлежали бизнесмену Дмитрию Каменщику. В начале года Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Московской области иск с требованием обратить компании в доход государства. В июне суд удовлетворил его в полном объеме. Минфин рассчитывает, что до конца 2025 года аэропорт удастся продать новому инвестору.

Иск был подан Генпрокуратурой в конце января к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, которые связаны с аэропортом. Ответчиками выступили в том числе «Домодедово Эссет Менеджмент», «Домодедово Коммершл Сервисиз», «Домодедово Карго», фонд «Атлант фаундейшн», а также бывший председатель набсовета аэропорта Валерий Коган. Генпрокуратура указывала на то, что контроль над активами осуществляли резиденты иностранных государств — Каменщик (Турция, ОАЭ), Коган (Израиль). В иске также говорилось, что бенефициары аэропорта «следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике».

В июле новый управляющий директор группы Андрей Иванов в интервью РБК рассказал, что общий долг Домодедово перед кредиторами составляет 70 млрд руб., из которых 34 млрд — в рублях и $450 млн. Ежегодные платежи по процентам составляют 8 млрд руб. В 2024 году, по непроаудированным данным, чистый убыток группы составил 7,2 млрд руб. По оценкам руководства холдинга, к концу 2025 года убыток достигнет 10 млрд руб.