Общество⁠,
0

Суд взыскал с экс-владельцев Домодедово свыше ₽3 млрд

Суд взыскал с экс-владельцев Домодедово Каменщика и Когана свыше 3 млрд руб.
Дмитрий Каменщик
Дмитрий Каменщик (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Домодедовский городской суд удовлетворил инициированный Генеральной прокуратурой России иск к бывшим совладельцам Домодедово Дмитрию Каменщику и Валерию Когану о взыскании более 3 млрд руб. в пользу государства. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

«В рамках осуществления координационной и надзорной деятельности выявлен факт неуплаты бывшими владельцами группы компаний Домодедово налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Общая сумма финансовых обязательств перед государством превысила 3 млрд рублей... Домодедовский городской суд Московской области иск удовлетворил в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ведомство проконтролирует исполнение решения суда после его вступления в силу и продолжает работу по обеспечению стабильного функционирования аэропорта, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года. Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Московской области к Каменщику и Когану в январе. Соответчиками выступали также принадлежащие Каменщику предприятия «Домодедово Карго», «Домодедово Эрфилд», «Домодедово эрпорт хендлинг», «Домодедово Авиэйшн Секьюрити» и другие компании, связанные с аэропортом.

Иск прокуратура объяснила «защитой национальных интересов, обеспечением безопасности государства и устранением незаконного иностранного контроля над группой стратегических предприятий аэропорта Домодедово». По версии ведомства, Каменщик и Коган являются резидентами иностранных государств — Турции и ОАЭ в случае Каменщика и Израиля в случае Когана.

В июне суд удовлетворил требования Генпрокуратуры о передаче этих компаний в доход государства. Десятый арбитражный апелляционный суд 1 сентября отклонил жалобу Каменщика на решение первой инстанции и оставил его в силе.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Генпрокуратура суд аэропорт Домодедово
