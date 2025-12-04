 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

США вновь продлили срок для завершения операций ЛУКОЙЛа за рубежом

США продлили срок для завершения операций ЛУКОЙЛа за рубежом до апреля
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 442 Купить
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Минфин США разрешил проводить операции с российской нефтяной компанией ЛУКОЙЛ, необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами России, до конца апреля 2026 года. Соответствующая генеральная лицензия опубликована на сайте Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) при ведомстве.

Операции разрешено проводить с компанией Lukoil-International и ее дочерними структурами, в том числе в США. Лицензия затрагивает действия, «необходимые для покупки товаров и услуг или технического обслуживания, эксплуатации и ликвидации физических автозаправочных станций», расположенных за пределами России.

Разрешение будет действовать до 29 апреля 2026 года. Прежде его срок истекал 13 декабря.

Reuters узнал о заявке венгерской компании на активы ЛУКОЙЛа
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

ЛУКОЙЛ решил продать свои зарубежные активы, после того как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и «Роснефти». Москва считает санкции незаконными. Интерес к покупке зарубежного бизнеса ЛУКОЙЛа проявили несколько компаний.

До 13 декабря в соответствии с предыдущей генеральной лицензией OFAC были разрешены сделки, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа и с обслуживанием зарубежных АЗС компании. Операции с рядом структур ЛУКОЙЛа в Болгарии: Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD вслед за Великобританией американский Минфин разрешил до 29 апреля 2026 года еще в ноябре.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ЛУКОЙЛ лицензия Минфин США санкции
Материалы по теме
Reuters узнал о заявке венгерской компании на активы ЛУКОЙЛа
Бизнес
Reuters узнал о предложении Exxon Mobil к ЛУКОЙЛу по активам в Ираке
Бизнес
Reuters узнал, что экс-владелец Pornhub предложил купить активы ЛУКОЙЛа
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 22:40 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 22:40
Путин заявил о влиянии на молодежь через Telegram и другие мессенджеры Политика, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В Киеве заявили, что не примут «неоднозначные» гарантии безопасности Политика, 22:54
США вновь продлили срок для завершения операций ЛУКОЙЛа за рубежом Бизнес, 22:49
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Зеленский анонсировал решение о преемнике Ермака Политика, 22:44
В ЕС призвали предложить свой план по Украине Политика, 22:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
Путин в шутку сравнил журналистов с представителями спецслужб Политика, 22:12
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Трамп, Карни и Шейнбаум примут участие в жеребьевке ЧМ-2026 Спорт, 21:54
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Аналитики SberCIB не исключили падение курса доллара вплоть до ₽70 Инвестиции, 21:44