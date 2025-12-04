США вновь продлили срок для завершения операций ЛУКОЙЛа за рубежом

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Минфин США разрешил проводить операции с российской нефтяной компанией ЛУКОЙЛ, необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами России, до конца апреля 2026 года. Соответствующая генеральная лицензия опубликована на сайте Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) при ведомстве.

Операции разрешено проводить с компанией Lukoil-International и ее дочерними структурами, в том числе в США. Лицензия затрагивает действия, «необходимые для покупки товаров и услуг или технического обслуживания, эксплуатации и ликвидации физических автозаправочных станций», расположенных за пределами России.

Разрешение будет действовать до 29 апреля 2026 года. Прежде его срок истекал 13 декабря.

ЛУКОЙЛ решил продать свои зарубежные активы, после того как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и «Роснефти». Москва считает санкции незаконными. Интерес к покупке зарубежного бизнеса ЛУКОЙЛа проявили несколько компаний.

До 13 декабря в соответствии с предыдущей генеральной лицензией OFAC были разрешены сделки, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа и с обслуживанием зарубежных АЗС компании. Операции с рядом структур ЛУКОЙЛа в Болгарии: Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD вслед за Великобританией американский Минфин разрешил до 29 апреля 2026 года еще в ноябре.