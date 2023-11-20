Следствие попросило заочно арестовать основателя сети «Тануки»

Александр Орлов (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Следствие попросило заочно арестовать основателя сетей ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«Следствие просит избрать в отношении Александра Орлова меру пресечения в виде заочного ареста», — сообщили в пресс-службе. В суде не сказали, что речь идет именно об основателе «Тануки», но уточнили, что Орлова обвиняют по статье о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере, совершенном организованной группой (п. «а», «б», ч. 2 ст. 165 УК).

Ранее основателя «Тануки» объявили в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы МВД. По какой статье, в ведомстве не уточнили. По данным Shot, ему вменяют п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК.

Источники «Коммерсанта» в правоохранительных органах утверждают, что ресторатора объявили в розыск из-за претензий арендодателя площадей в башне «Меркурий» в «Москва-Сити» к юридическому лицу фитнес-клуба Black Star Fitness. Орлов не значится в списке учредителей, юрлицо клуба числится банкротом.

Александр Орлов — основатель Bulldozer Group, которая управляет несколькими десятками ресторанов в России, Казахстане, на Украине, а также в Гонконге и ОАЭ. Созданная им сеть японских ресторанов «Тануки», по данным на сайте холдинга TanukiFamily, насчитывает 76 точек, 66 из которых расположены в Москве.

В начале 2022 года Орлов покинул Россию. После этого он продал рестораны «Такахули», «Хорошая девочка», Lou Lou, Eshak и «Юг», а также доли в размере 33,3% в «Тануки», «Тануки — Краснодар» и «Тануки — Нижний Новгород».