Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

РЖД в этом году получат из ФНБ лишь половину средств на модернизацию БАМа и Транссиба — 19,5 млрд руб. Правительство решило отложить предоставление еще 20,5 млрд руб. на 2020 год, вместо этого выделив РЖД средства на другой проект

Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Почему РЖД не получат 20 млрд руб. из ФНБ в 2019 году

Правительство предложило приостановить допэмиссию привилегированных акций РЖД на 40 млрд руб., которую планировало выкупить на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в письме директора департамента экономики и финансов правительства Василия Толоко на имя первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (есть у РБК).

Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб.

Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.

Допэмиссия РЖД на 40 млрд руб. была зарегистрирована 14 октября. До конца года РЖД было необходимо провести еще одну допэмиссию, чтобы пополнить капитал компании на 8,6 млрд руб. за счет взноса из федерального бюджета (8,2 млрд руб.) на развитие участка Междуреченск (Кемеровская обл.) — Тайшет (Иркутская обл.) и внесения долей в объектах железнодорожной инфраструктуры (на 0,4 млрд руб.), которые передает «РусГидро». Дополнительные расходы на Междуреченск — Тайшет появились в бюджете на 2019 год после внесения изменений, утвержденных президентом Владимиром Путиным только 2 декабря.