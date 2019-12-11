Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

По правилам Центробанка две эмиссии нельзя проводить одновременно — выпуск новых акций может начаться только после подведения итогов предыдущего. Представитель Минфина подтвердил РБК наличие этого правила, отказавшись от других комментариев. «Допэмиссия [на 8,6 млрд руб.] проводится как опережающее финансирование под будущие периоды в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2019 год. Средства пойдут на развитие инфраструктуры Восточного полигона на участке Междуреченск — Тайшет», — сказал РБК представитель РЖД.
Раз Минтранс утверждает, что до конца ноября 2019 года РЖД смогут использовать только половину ранее запланированной суммы из ФНБ на модернизацию БАМа и Транссиба, «необходимо технически приостановить текущую эмиссию», пишет Толоко. Это позволит до конца 2019 года провести мероприятия по увеличению уставного капитала компании на 8,6 млрд руб. в рамках новой допэмиссии, поясняет чиновник правительства в письме Силуанову. Как раз во вторник, 10 декабря, совет директоров РЖД определил условия допэмиссии на развитие участка Междуреченск — Тайшет.
«После завершения эмиссии обыкновенных акций на сумму 8,6 млрд руб. ОАО «РЖД» продолжит работу по проведению эмиссии привилегированных акций на сумму 20,5 млрд руб.», — говорится в письме Василия Толоко.
Зачем правительство вносит деньги в капитал РЖД
РЖД заявляли о планах вложить в комплексное развитие железнодорожной линии Междуреченск — Тайшет 110 млрд руб. в 2020–2024 годах. Это часть пути, по которому перевозят сырье, преимущественно уголь, из Кемеровской области, Хакасии и Красноярского края к портам Дальнего Востока, а оттуда оно направляется в страны Азии. К 2025 году по этому маршруту должен быть удвоен грузопоток, чтобы Россия могла поставлять 210 млн т угля в год. Такую цель поставил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса в августе 2018 года.
Расширение БАМа и Транссиба, от которого также зависит удвоение грузопотока в восточном направлении, постоянно откладывается. Как писал РБК, запланированные на этот год работы не развернуты по нескольким перегонам из-за проблем с подрядчиками и бюджет проекта был урезан более чем на 30 млрд руб.
Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павел Иванкин считает последовательность допэмиссий РЖД, предложенную правительством, технической. Оба проекта — и модернизация БАМа и Транссиба, и развитие линии Междуреченск — Тайшет — значительны для развития Восточного полигона, указывает он. Только совместная реализация этих проектов даст максимальный эффект, заключает эксперт.
Глава Минтранса Евгений Дитрих недавно также попросил премьера Дмитрия Медведева выделить РЖД еще 39,8 млрд руб. из ФНБ на закупку электровозов и новых грузовых тепловозов для вождения тяжеловесных поездов на Восточном полигоне. В 2014 году в рамках поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в банке ВТБ 100 млрд руб. на 30 лет по ставке инфляция плюс 1% и условии досрочного возврата не ранее чем через пять лет после привлечения. Из этой суммы 60,2 млрд были в дальнейшем размещены по ставке привлечения в облигациях РЖД, а оставшиеся 39,8 млрд компания пока не получила. Однако теперь на эти же деньги претендует и «Почта России». «Мы находимся в дискуссии, обсуждаем. Деньги выделяют наиболее эффективным [претендентам]. Надеюсь, что в этом смысле «Российские железные дороги» свою эффективность покажут больше, чем «Почта России», — заявил Дитрих в интервью телеканалу РБК 19 ноября.