Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 63,58 (-0,15) Quote, 10 дек, 12:24
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 70,39 (-0,12) Quote, 10 дек, 12:24
СК огласил итоги расследования нападения на Памфилову Общество, 10:26 Число визитов клиентов в отделения Сбербанка упало на 15% за год Финансы, 10:23 Почему люксовый аутлет сократил число клиентов, и что из этого вышло РБК и Открытие, 10:23 Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing Политика, 10:16 Как «базарный» маркетплейс стал азиатским ИТ-феноменом — Bloomberg Pro, 10:13 Вратари Василевский и Бобровский признаны главными звездами матча НХЛ Спорт, 10:10 В Саратовской области мужчина напал на полицейских с ножом Общество, 10:10 Почему у Bitcoin нет шансов стать надежной валютой Крипто, 10:05 Тренд будущего: почему совместное и вторичное потребление станет нормой РБК и Райффайзенбанк, 09:55 Жители Бугенвиля проголосовали за независимость своего острова Политика, 09:52 В России аренда места в коворкинге подешевела на 11% Бизнес, 09:52 Синоптики предупредили москвичей о похолодании во второй половине недели Общество, 09:40 СКР направил в суд дело украинского экс-министра обороны Общество, 09:35 Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти Общество, 09:30
Бизнес ,  
0 
Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год
РЖД в этом году получат из ФНБ лишь половину средств на модернизацию БАМа и Транссиба — 19,5 млрд руб. Правительство решило отложить предоставление еще 20,5 млрд руб. на 2020 год, вместо этого выделив РЖД средства на другой проект
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Почему РЖД не получат 20 млрд руб. из ФНБ в 2019 году

Правительство предложило приостановить допэмиссию привилегированных акций РЖД на 40 млрд руб., которую планировало выкупить на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в письме директора департамента экономики и финансов правительства Василия Толоко на имя первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (есть у РБК).

Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб.

Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.

Допэмиссия РЖД на 40 млрд руб. была зарегистрирована 14 октября. До конца года РЖД было необходимо провести еще одну допэмиссию, чтобы пополнить капитал компании на 8,6 млрд руб. за счет взноса из федерального бюджета (8,2 млрд руб.) на развитие участка Междуреченск (Кемеровская обл.) — Тайшет (Иркутская обл.) и внесения долей в объектах железнодорожной инфраструктуры (на 0,4 млрд руб.), которые передает «РусГидро». Дополнительные расходы на Междуреченск — Тайшет появились в бюджете на 2019 год после внесения изменений, утвержденных президентом Владимиром Путиным только 2 декабря.

По правилам Центробанка две эмиссии нельзя проводить одновременно — выпуск новых акций может начаться только после подведения итогов предыдущего. Представитель Минфина подтвердил РБК наличие этого правила, отказавшись от других комментариев. «Допэмиссия [на 8,6 млрд руб.] проводится как опережающее финансирование под будущие периоды в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2019 год. Средства пойдут на развитие инфраструктуры Восточного полигона на участке Междуреченск — Тайшет», — сказал РБК представитель РЖД.

Раз Минтранс утверждает, что до конца ноября 2019 года РЖД смогут использовать только половину ранее запланированной суммы из ФНБ на модернизацию БАМа и Транссиба, «необходимо технически приостановить текущую эмиссию», пишет Толоко. Это позволит до конца 2019 года провести мероприятия по увеличению уставного капитала компании на 8,6 млрд руб. в рамках новой допэмиссии, поясняет чиновник правительства в письме Силуанову. Как раз во вторник, 10 декабря, совет директоров РЖД определил условия допэмиссии на развитие участка Междуреченск — Тайшет.

«После завершения эмиссии обыкновенных акций на сумму 8,6 млрд руб. ОАО «РЖД» продолжит работу по проведению эмиссии привилегированных акций на сумму 20,5 млрд руб.», — говорится в письме Василия Толоко.

Зачем правительство вносит деньги в капитал РЖД

РЖД заявляли о планах вложить в комплексное развитие железнодорожной линии Междуреченск — Тайшет 110 млрд руб. в 2020–2024 годах. Это часть пути, по которому перевозят сырье, преимущественно уголь, из Кемеровской области, Хакасии и Красноярского края к портам Дальнего Востока, а оттуда оно направляется в страны Азии. К 2025 году по этому маршруту должен быть удвоен грузопоток, чтобы Россия могла поставлять 210 млн т угля в год. Такую цель поставил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса в августе 2018 года.

Расширение БАМа и Транссиба, от которого также зависит удвоение грузопотока в восточном направлении, постоянно откладывается. Как писал РБК, запланированные на этот год работы не развернуты по нескольким перегонам из-за проблем с подрядчиками и бюджет проекта был урезан более чем на 30 млрд руб.

Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павел Иванкин считает последовательность допэмиссий РЖД, предложенную правительством, технической. Оба проекта — и модернизация БАМа и Транссиба, и развитие линии Междуреченск — Тайшет — значительны для развития Восточного полигона, указывает он. Только совместная реализация этих проектов даст максимальный эффект, заключает эксперт.

Глава Минтранса Евгений Дитрих недавно также попросил премьера Дмитрия Медведева выделить РЖД еще 39,8 млрд руб. из ФНБ на закупку электровозов и новых грузовых тепловозов для вождения тяжеловесных поездов на Восточном полигоне. В 2014 году в рамках поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в банке ВТБ 100 млрд руб. на 30 лет по ставке инфляция плюс 1% и условии досрочного возврата не ранее чем через пять лет после привлечения. Из этой суммы 60,2 млрд были в дальнейшем размещены по ставке привлечения в облигациях РЖД, а оставшиеся 39,8 млрд компания пока не получила. Однако теперь на эти же деньги претендует и «Почта России». «Мы находимся в дискуссии, обсуждаем. Деньги выделяют наиболее эффективным [претендентам]. Надеюсь, что в этом смысле «Российские железные дороги» свою эффективность покажут больше, чем «Почта России», — заявил Дитрих в интервью телеканалу РБК 19 ноября.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: ОАО «РЖД»
Материалы по теме
Глава Минтранса заявил о шансах РЖД опередить «Почту» и получить ₽40 млрд
Бизнес
Глава ФАС предложил РЖД отказаться от морских портов в пользу БАМа
Бизнес
СМИ сообщили о проблемах с выделением средств из ФНБ на локомотивы РЖД
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter