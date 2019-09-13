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РЖД меняют рельсы на локомотивы
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Газета
РЖД меняют рельсы на локомотивы
Газета № 138 (3093) (1309) Бизнес,
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РЖД меняют рельсы на локомотивы
Железнодорожная монополия перенаправит инвестиции с БАМа на покупку подвижного состава
РЖД перенаправят часть финансирования с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения обязательств подрядчиками. В 2019 году затраты на стройку снизятся на 100 млрд руб., в том числе на проект расширения БАМа
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Почему РЖД сокращают финансирование БАМа

«Российские железные дороги» в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств. Об этом РБК сообщили два источника, близких к монополии.

На прошлой неделе в РЖД обсуждали очередную корректировку инвестпрограммы, пояснил один из собеседников РБК. Но они не уточнили, кто из подрядчиков не выполнил контракты. Представитель РЖД отказался от комментариев. 12 сентября РЖД объявили о проведении заседания совета директоров, которое состоится 18 сентября. На нем помимо прочего будет рассмотрен вопрос о корректировке инвестиционной программы на 2019 год.

После корректировки инвестиций сократится финансирование проекта РЖД по расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, рассказали источники РБК. От реализации этого проекта зависит выполнение цели удвоения грузопотока в восточном направлении к 2025 году до 210 млн т.

Согласно апрельскому проспекту к выпуску евробондов РЖД, на расширение БАМа и Транссиба сначала планировалось направить 76,4 млрд руб. из 682 млрд руб. инвестпрограммы в 2019 году. В июне РБК писал, что финансирование сократили на 5,4 млрд руб. Источники РБК рассказали, что из-за проблем с подрядчиками бюджет проекта будет урезан еще на 26,2 млрд руб. Работы, запланированные на этот год, не развернуты по нескольким перегонам, скорректированный паспорт проекта РЖД уже внесен на согласование в Минтранс. Представитель ведомства отказался от комментариев.

Кроме того, из-за ненадлежащего выполнения работ подрядчиками около 36 млрд руб. инвестиций недосчитаются проекты расширения железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, на которые первоначально было предусмотрено направить суммарно 71,2 млрд руб. в 2019 году, утверждают собеседники РБК. Расходы на развитие центрального железнодорожного узла (в Москве, на него было запланировано 105,8 млрд руб.) сократятся на 24 млрд руб., на 2,3 млрд руб. меньше потратят на развитие участка Междуреченск — Тайшет (запланировано — 8,9 млрд руб.).

Крупнейшими подрядчиками РЖД на Восточном и Южном полигонах назывались «Трансюжстрой» (входит в «Спецтрансстрой» Юрия Рейльяна), «Бамстроймеханизация» (входит в Группу компаний 1520 Алексея Крапивина) и «дочка» РЖД «РЖД Строй». РБК направил запросы в пресс-службы этих компаний. «Ведомости» писали в 2017 году, что «Трансюжстрой» передавал подряды по БАМу «Р-индустрии» и «Р-восток» Владимира Васильева.

В 2018 году РЖД нарушили выполнение плана по повышению пропускной способности БАМа и Транссиба, сообщала Счетная палата. Монополия еще в 2013 году взялась за модернизацию этих маршрутов стоимостью 562,4 млрд руб., но в 2018 году вместо 11 разъездов и 78 км дополнительных путей был принят только один объект, указывали аудиторы.

На что РЖД направят 100 млрд

По словам источников РБК, часть средств РЖД пустит на приобретение тягового подвижного состава, часть — внесет в уставный капитал и направит на социальные проекты. Представитель РЖД отказался это комментировать.

Средства, сэкономленные после первого пересмотра инвестпрограммы в мае, РЖД планировали направить на закупку пассажирских вагонов по контракту с «Трансмашхолдингом» Искандера Махмудова и Андрея Бокарева на 237 млрд руб. на семь лет — с 2019 по 2025 год.

Недавно РЖД заявили о дополнительной потребности в локомотивах. «Если был первоначальный план, который формировался еще в 2018 году на 2019 год, — 674 машины, мы пришли к цифре 739», — говорил на прошлой неделе заместитель гендиректора РЖД Олег Валинский. Увеличение закупок локомотивов он объяснил ростом перевозок на Дальний Восток. Поставщиком локомотивов будет также «Трансмашхолдинг», сказал тогда топ-менеджер.

«Локомотивы РЖД однозначно нужны для обеспечения роста перевозок в порты Дальнего Востока: сейчас их не хватает на БАМ и для решения проблемы «брошенных» поездов (когда из-за нехватки локомотивов на путях образуются заторы. — РБК)», — сказал РБК гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, проблемы у РЖД в основном с подрядчиками, занятыми на БАМе: там второй год наблюдается отставание от графика. Некоторые объекты прошлого года до сих пор не введены, аналогичные проблемы повторяются в 2019 году, причины обычные — подрядчики в сложных условиях не успевают завершать объекты, пояснил эксперт.

Автор: Светлана Бурмистрова.
При участии: Галина Казакулова.
Теги: ОАО РЖД
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