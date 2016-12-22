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Власти Британии пригрозили ликвидировать компании Дмитрия Ананьева
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Власти Британии пригрозили ликвидировать компании Дмитрия Ананьева
Бизнес, 18:01
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Власти Британии пригрозили ликвидировать компании Дмитрия Ананьева
Компании Antracite Investment Limited и Urgula Platinum Limited, через которые Дмитрий Ананьев контролировал Промсвязьбанк, могут быть закрыты из-за непредоставления финансовой отчетности
Дмитрий Ананьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Власти Великобритании готовы ликвидировать подконтрольные покинувшему Россию банкиру Дмитрию Ананьеву компании Antracite Investment Limited и Urgula Platinum Limited. 11 декабря в ​британском корпоративном реестре Companies House были опубликованы уведомления (pdf — 1, 2) о возможном принудительном исключении из него обеих компаний в связи с отсутствием у властей сведений о ведении ими деятельности. Первым внимание на обновление реестра обратил портал «Открытые медиа».

​Из материалов Companies House следует, что и Antracite Investment, и Urgula Platinum контролирует Дмитрий Ананьев, доля которого в капитале каждой из компаний составляет 75% (до 23 января 2018 года три четверти Antracite Investment контролировал его брат Алексей Ананьев).

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В соответствии с законом о компаниях (Companies Act 2006) регистрационная палата Великобритании, если у нее есть основания считать, что та или иная компания не ведет никакой деятельности, имеет право направить той запрос, а не получив ответа, уведомить, что через два месяца, если ситуация не изменится, та будет исключена из реестра.

В опубликованных 11 декабря уведомлениях Antracite Investment и Urgula Platinum установлен именно этот срок. По его истечении обе компании могут быть исключены из реестра и закрыты. В этом случае все активы этих структур будут признаны бесхозным имуществом (bona vacantia) и отойдут государству.

Ранее сообщалось, что Antracite Investment и Urgula Platinum стали соответчиками по иску, который предъявили к Дмитрию и Алексею Ананьевым клиенты Промсвязьбанка (ПСБ), держатели кредитных нот (CLN) компании Peters International (Cayman) Limited. Эти бумаги не находились на балансе ПСБ, но выпускались под гарантии компаний Promsvyaz Capital B.V. и Peters International Investment N.V., конечными бенефициарами которых были Ананьевы. В январе по CLN был допущен первый технический дефолт, а в апреле — второй, после чего часть инвесторов обратились в суд. Всего клиенты Промсвязьбанка требуют с Ананьевых €16,4 млн и $26,8 млн.

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Ананьевы владели контрольным пакетом Промсвязьбанка до зимы 2017 года, однако 15 декабря ЦБ решил санировать банк и ввел в нем временную администрацию, после чего доля Ананьевых была размыта до нуля. Тогда же братья решили разделить бизнес — банковские активы достались Дмитрию. В конце 2017 года стало известно, что он покинул Россию после введения в Промсвязьбанке временной администрации и начала санации. После этого банк решили сделать опорным для ​гособоронзаказа и специализирующимся на кредитовании компаний оборонно-промышленного комплекса. В сентябре 2018 года ЦБ прекратил деятельность временной администрации в бывшем банке Ананьевых в связи с окончанием формирования органов управления кредитным учреждением.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Дмитрий Ананьев , Великобритания
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