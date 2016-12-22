ЦБ вывел временную администрацию из оборонного банка

Центробанк объявил о выводе временной администрации из Промсвязьбанка в связи с завершением формирования его управляющих органов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России прекратил деятельность временной администрации в Промсвязьбанке в связи с окончанием формирования органов управления банком. Соответствующий приказ регулятора опубликован (.pdf) на сайте Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.

«Прекратить с 6 сентября 2018 года исполнение функций временной администрации по управлению банком «Публичное акционерное общество Промсвязьбанк», возложенных на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в документе.

В мае зампред ЦБ Василий Поздышев заявил о завершении оздоровления банка. В рамках санации ЦБ уменьшил баланс Просвязьбанка, сняв с него санируемый Автовазбанк и основную часть непрофильных и проблемных активов, связанных с бывшими акционерами и не вписывающихся в стратегию развития банка, рассказал Поздышев о предпринятых регулятором мерах. Кроме того, банк был докапитализирован в общей сложности на 243 млрд руб. (средства перешли на баланс банка в виде облигаций федерального займа).

Санация ПСБ началась в декабре 2017 года, до этого банк принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. После начала оздоровления банк решили сделать опорным для ​гособоронзаказа и специализирующимся на кредитовании компаний О​боронно-промышленного комплекса (ОПК).

Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, на баланс ПСБ перейдут кредиты оборонных предприятий от других банков на 1 трлн руб.

​