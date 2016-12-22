Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию

Один из основных совладельцев Промсвязьбанка и глава его правления Дмитрий Ананьев покинул Россию, сообщил источник РБК в центральном аппарате МВД. По его данным, банкир 21 декабря вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Лондон.
Дмитрий Ананьев выехал в Лондон 21 декабря, сообщил РБК источник в окружении предпринимателя. Он был в банке последний раз три рабочих дня назад — 20 декабря. Брат Дмитрия, Алексей Ананьев, был в банке последний раз 15 декабря. Также, по словам источника, временная администрация в кабинете Алексея Ананьева первым делом поменяла мебель.
Об отъезде Дмитрия Ананьева из России сообщил и источник «Интерфакса» на финансовом рынке.
Два источника РБК в Промсвязьбанке говорят, что Алексей Ананьев (брат Дмитрия и второй совладелец банка) был в офисе банка 15 декабря, то есть в день введения в банке временной администрации. После этого все общение с сотрудниками он вел по телефону.
О введении в Промсвязьбанке временной администрации и запуске процедуры санации банка ЦБ объявил 15 декабря. В тот же день братья Ананьевы выпустили заявление, в котором назвали причинами возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства», «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».
В заявлении Ананьевых подчеркивалось, что банком была проделана «огромная работа» и достигнуты «очевидные успехи» по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам.
22 декабря ЦБ сообщил о подготовке заявления в правоохранительные органы в связи с выявленными в Промсвязьбанке сомнительными операциями. В сообщении ЦБ, в частности, отмечается, что введенная в банке временная администрация выявила пропажу кредитных досье его корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб.
Информационные технологии
Свою бизнес-империю братья Алексей и Дмитрий Ананьевы начали строить с учреждения в 1992 году компании «Техносерв А/С». Сегодня это крупнейший в России системный интегратор, который специализируется также на IT-услугах и разработке софта. В 2016 финансовом году оборот группы компаний «Техносерв» составил более 52,44 млрд руб.
Банковское дело
В 1995 году братья Ананьевы совместно с ОАО «Московский междугородный и международный телефон» (ММТ) открыли Промсвязьбанк. Со временем доля ММТ размылась. Банк показал быстрый рост: в начале 2001 года он занимал по активам 46-е место, а по итогам 2006 года занял 13-е. По данным «Интерфакс-ЦЭА», за последние 10 лет активы банка увеличились в пять с лишним раз, с 214 млрд руб. по итогам второго квартала 2007 года до 1,2 трлн руб. по итогам второго квартала 2017 года. В 2015 году братья Ананьевы за $200 млн купили банк «Возрождение», присоединили подконтрольный Леониду Михельсону Первобанк и приняли на санацию АвтоВАЗбанк, получив на это 18,2 млрд руб. от ЦБ и АСВ.
Инвестбизнес
Финансовые активы Алексея и Дмитрия Ананьевых объединены в инвестгруппу «Промсвязькапитал». Согласно данным на сайте компании, ее активы составляют почти 1,5 трлн руб., капитал — 86 млрд руб., прибыль — более 8 млрд руб. О планах братьев Ананьевых вложить в инвестиционный бизнес на Кипре €100 млн стало известно еще в 2016 году. Сегодня кипрская трейдинговая компания P.S. Capital входит в группу «Промсвязькапитал» наравне с Промсвязьбанком и «Возрождением».
Медиа и издательский бизнес
В 2000 — 2006 годах структуры Ананьевых купили газеты «Труд» и «Аргументы и Факты» («АиФ»), «Экстра-М», а также типографии «Экстра-М» и «Медиа-Пресса». Добавив к этому газету «Центр Plus», в 2007-2008 годах активы объединили в холдинг «Медиа 3» и создали крупнейшую по выручке в России дистрибьюторскую сеть «Первая полоса». В 2011-2013 годах структуры Ананьевых инвестировали в видеосервис Tvigle, порталы бесплатных объявлений Dmir.ru и Zarplata.ru, купили сайт о недвижимости Cian.ru. К 2014 году группа «Промсвязькапитал» продала все газеты, оставив типографию, дистрибуцию и интернет-подразделение.
Недвижимость
В начале 2000-х годов братья Ананьевы всерьез занялись недвижимостью. В 2000 году была образована компания «Промсвязьнедвижимость» («Группа ПСН»). В июле 2005 года Ананьевы с участком земли 60 тыс. га вошли в десятку крупнейших лендлордов Подмосковья, по версии Forbes, а в 2006 году попали в рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в Москве с 16 объектами и доходом от них около $47 млн. Среди объектов упоминались БЦ «Карачарово» и складские помещения в Москве, ТЦ «Лига» в Химках. Помимо этого, у компании уже были административное здание в Видном, офисный центр в Санкт-Петербурге и ТЦ в Ростове-на-Дону.
В «Рейтинге рантье — 2017» «Группа ПСН» заняла 20-е место с доходом от аренды около $110 млн и арендуемой офисной площадью 617 тыс. кв. м. Среди активов группы центр городской культуры «Правда» и деловой квартал «Новоспасский». Портфель девелоперских проектов «Группы ПСН» включает около 3 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. В активной стадии строительства восемь девелоперских проектов. Также «Группа ПСН» управляет земельными активами общей площадью более 40 тыс. га в Московской области.