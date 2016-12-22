Глава ЛУКОЙЛа допустил отход акционеров от управления в течение 3–5 лет

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов анонсировал отход акционеров от оперативного управления компанией в течение трех-пяти лет. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».
Алекперов 23 марта заявлял, что для акционеров компании «подходит время», когда они отойдут от управления ЛУКОЙЛом. «Каждый руководитель компании должен думать о том, что компания будет эффективно работать и после того, как он уйдет от оперативной деятельности», — сообщал глава компании. По его словам, в настоящий момент в ЛУКОЙЛе «объединены функции менеджмента и акционеров» (Алекперов и вице-президент компании Леонид Федун являются крупными акционерами ЛУКОЙЛа), но вскоре эти функции будут разделены.
«Своевременно вы узнаете о нем [преемнике], я думаю о том человеке, который смог бы меня заменить. Я не допускаю мысли, что мои наследники могут распылить мой пакет акций и это приведет к непредсказуемым последствиям. Это сделано уже, я об этом позаботился», — подчеркивал Алекперов.
В январе совет директоров ЛУКОЙЛа поддержал предложение менеджмента по погашению до 10% акций компании, находящихся на балансе группы. Тогда глава ЛУКОЙЛа отмечал, что после погашения казначейских акций его пакет в компании не будет превышать 30%, пакет Федуна немного превысит 10%.