Глава ЛУКОЙЛа рассказал о возможном преемнике из топ-менеджмента компании

Новым главой ЛУКОЙЛа, скорее всего, станет топ-менеджер из компании. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» действующий глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

«Я буду готовить преемника в ближайшие годы. Но, конечно, я хотел бы еще поработать с президентом Путиным. У ЛУКОЙЛа и у меня лично сложился прочный диалог с руководством страны, с правительством, что позволило нам 25 лет стабильно развиваться. Для меня очень важно сохранить эту преемственность, после того как я отойду от операционного руководства», — сказал Алекперов, подчеркнув, что сложилась традиция назначать на руководящие посты работников из компании. Он также анонсировал «достаточное омоложение коллектива» в ближайшее время.

Алекперов также допустил отход акционеров от оперативного управления ЛУКОЙЛом в течение трех-пяти лет. Ранее глава компании уже анонсировал этот шаг, тогда же он рассказал о возможном преемнике.

«Своевременно вы узнаете о нем [преемнике], я думаю о том человеке, который смог бы меня заменить. Я не допускаю мысли, что мои наследники могут распылить мой пакет акций и это приведет к непредсказуемым последствиям. Это сделано уже, я об этом позаботился», — заявлял Алекперов.

Глава компании в октябре 2017 года заявлял, что его сын Юсуф Алекперов не сможет управлять ЛУКОЙЛом. «Если меня спросят, будет ли это мой сын, я скажу нет, потому что эта работа слишком сложная, чтобы отдать ее моему сыну, но он останется в этом бизнесе», — сообщал он.