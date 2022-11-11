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Маск допустил банкротство «Твиттера»

Маск в обращении к сотрудникам допустил, что «Твиттер» может обанкротиться
Twitter TWTR Купить

Предприниматель Илон Маск, который недавно приобрел социальную сеть «Твиттер», в первом обращении к сотрудникам допустил, что компания может обанкротиться. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предупреждение прозвучало через две недели поле того как Маск закрыл сделку по приобретению платформы за $44 млрд. За это время бизнесмен уволил до половины сотрудников и запретил оставшимся работать удаленно. Как пишет агентство, в четверг, 10 ноября, в электронном письме сотрудникам Маск предупредил, что они должны проводить в офисах не менее 40 часов в неделю.

По данным Bloomberg, в отставку подали два руководителя из новой команды Маска — Йоэль Рот и Робин Уилер. Об этом также пишет Reuters. Ранее ос воем увольнении сообщила глава отдела информационной безопасности «Твиттера» Леа Кисснер.

В письме, сообщает Bloomberg, Маск указал на необходимость развития сервиса платной подписки Twitter Blue, которая при цене в $8 в месяц позволит верифицировать аккаунт. Это было сделано на фоне временного отказа L'Oréal, General Motors и других производителей от рекламной кампании в «Твиттере». По данным Financial Times, рекламодатели опасаются возможных изменений в модерации контента.

Материал дополняется

Теги
Илон Маск Twitter Банкротство
Вклад «Стабильный»
Сумма
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Ваш доход
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