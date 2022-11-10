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Маск заявил о господах и крестьянах в «Твиттере» и вспомнил войну в США

Илон Маск вспомнил войну в США, говоря о «крестьянах и господах» в «Твиттере
Twitter TWTR Купить
Фото: David Odisho / Getty Images
Фото: David Odisho / Getty Images

США «вели войну» против реалий, подобных «господам и крестьянам» в «Твиттере», заявил владелец соцсети Илон Маск, говоря c рекламодателями о введении платы в $8 в месяц за синюю галочку в аккаунтах. Об этом он сказал на мероприятии Spaces, передает Independent.

Он назвал введение на платы за значок верификации «выравниванием игрового поля». «Очевидно, теперь наличие галочки будет менее особенным, но я думаю, что это хорошо. <...> Мне, на самом деле, не нравится ситуация с господами и крестьянами, когда у некоторых есть синие галочки, а у некоторых нет. Это США, мы вели войну, чтобы избавиться от этой дряни», — пояснил Маск.

Гражданская война в США шла в 1861–1865 годах между 24 северными штатами и конфедерацией из 11 южных рабовладельческих штатов.

Введение платы за синюю галочку Маск анонсировал в начале месяца. Это коснется и принадлежащих известным людям или компаниям аккаунтов, которые ранее получили ее бесплатно. Директор по управлению продуктов «Твиттера» Эстер Кроуфорд сообщила, что в аккаунтах соцсети появится особая отметка «Официальная», с помощью которой можно будет отличать владельцев верифицированных страниц от обладателей платной подписки Twitter Blue.

Ярлык «Официальная» будет недоступен для покупки. Среди страниц, которые смогут получить новую отметку, будут правительственные аккаунты, учетные записи компаний, крупных СМИ, издателей и некоторых общественных деятелей.

 

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