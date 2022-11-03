Financial Times узнала о временном отказе L'Oréal от рекламы в «Твиттере»

Газета пишет, что таким образом поступили и другие рекламодатели. Они опасаются появления в «Твиттере» токсичности на фоне возможных изменений в модерации контента, которые пообещал новый владелец, Илон Маск

Фото: официальный сайт компании L'Oréal

Французский производитель косметики L'Oréal временно прекратил рекламную кампанию в «Твиттере», который в конце октября купил предприниматель Илон Маск, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что французская компания далеко не первой решила приостановить финансирование рекламы в «Твиттере» на фоне смены владельца соцсети. В частности, на такой же шаг пошел американский автопроизводитель General Motors и другие. Опасения рекламодателей вызывает риск распространения в «Твиттере» токсичности и абьюза в связи с желанием Маска отменить некоторые ограничения в распространении контента, пишет издание.

FT также указывает, что «Твиттер» получал от рекламы большую часть доходов — $5 млрд. В связи с уходом некоторых рекламодателей соцсеть пытается успокоить бренды, заверяя их, что политика модерации осталась прежней и «Твиттер» будет «гостеприимным для всех». Газета также упоминает разговор Маска с ведущими рекламодателями, в котором он рассказал об идее организовать модерацию контента по такому же типу, как присваивают рейтинги фильмам.

Маск стал владельцем «Твиттера» 27 октября, покупка обошлась ему в $44 млрд. Предприниматель распустил прежний совет директоров и решил его возглавить лично. Кто еще войдет в состав совета, Маск не уточнял.

Он сообщил, что планирует создать специальный совет по модерации контента, куда войдут люди «со значительно разнящимися точками зрения». Среди других нововведений, анонсированных Маском, — плата размером $8 в месяц за синюю галочку, которой помечают верифицированные аккаунты.

3 ноября Маск запустил в своем аккаунте опрос о том, что должны поддерживать рекламодатели в «Твиттере» — свободу слова или политкорректность. По состоянию на 4:00 мск, 80% участников опроса выбрали первый вариант.