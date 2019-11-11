Идеолога высокоскоростных магистралей РЖД исключат из правления компании

Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин, проработавший в компании почти 40 лет, будет исключен из ее правления. Топ-менеджер уйдет на пенсию, говорит источник РБК

Александр Мишарин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин, который до конца мая курировал проекты по строительству в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), будет исключен из правления госмонополии. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с планами компании, а также два источника, близких к РЖД.

Вопрос «об освобождении члена правления ОАО «РЖД» значится в повестке совета директоров компании, который состоится в среду, 13 ноября. Но в сообщении не уточняется, о каком именно члене правления идет речь. По словам одного из собеседников РБК, Мишарин не просто покидает правление, а уходит на пенсию.

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Мишарин, который проработал в РЖД почти 40 лет, начинал со Свердловской железной дороги, где в 1981–1998 годах прошел путь от электромеханика до главного инженера дороги, а с 2012 года курировал ВСМ. Летом 2013 года в СМИ его называли преемником занимавшего тогда пост главы РЖД Владимира Якунина, но затем в правительстве назвали новость об отставке Якунина фейком.

30 мая стало известно, что новым куратором ВСМ стал главный инженер корпорации Сергей Кобзев, а Мишарин сосредоточится на реализации стратегии РЖД по развитию зарубежного бизнеса и приоритетных проектов в других странах.