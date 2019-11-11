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Идеолога высокоскоростных магистралей РЖД исключат из правления компании
Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин, проработавший в компании почти 40 лет, будет исключен из ее правления. Топ-менеджер уйдет на пенсию, говорит источник РБК
Александр Мишарин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин, который до конца мая курировал проекты по строительству в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), будет исключен из правления госмонополии. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с планами компании, а также два источника, близких к РЖД.

Вопрос «об освобождении члена правления ОАО «РЖД» значится в повестке совета директоров компании, который состоится в среду, 13 ноября. Но в сообщении не уточняется, о каком именно члене правления идет речь. По словам одного из собеседников РБК, Мишарин не просто покидает правление, а уходит на пенсию.

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Мишарин, который проработал в РЖД почти 40 лет, начинал со Свердловской железной дороги, где в 1981–1998 годах прошел путь от электромеханика до главного инженера дороги, а с 2012 года курировал ВСМ. Летом 2013 года в СМИ его называли преемником занимавшего тогда пост главы РЖД Владимира Якунина, но затем в правительстве назвали новость об отставке Якунина фейком.

30 мая стало известно, что новым куратором ВСМ стал главный инженер корпорации Сергей Кобзев, а Мишарин сосредоточится на реализации стратегии РЖД по развитию зарубежного бизнеса и приоритетных проектов в других странах.

Источник, близкий к РЖД, говорил РБК, что смена куратора ВСМ произошла после того, как работу Мишарина раскритиковали на заседании правления компании. 

Правительство в конце 2014 года одобрило начало проведения инженерных изысканий и разработки проектной документации ВСМ Москва — Казань. Она позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до трех с половиной часов. В проспекте евробондов РЖД сообщалось, что госмонополия потратила в 2016–2018 годах на проект 17,8 млрд руб., из них 300 млн руб. — из федерального бюджета. Расходы на 2019 год планировались в объеме 5,1 млрд руб.

В марте источники РБК сообщали, что проект ВСМ Москва — Казань не получил окончательного одобрения президента Владимира Путина. А затем стало известно, что Путин поддержал строительство другой высокоскоростной магистрали — между Москвой и Санкт-Петербургом. Спустя полгода, в октябре, РЖД предложили строить единую ВСМ Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород и включить ее в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение». Проект потребует выделение из бюджета 600 млрд руб. и общих инвестиций почти 2,3 трлн руб. РЖД планируют запустить высокоскоростные поезда в Нижний Новгород в 2024 году, в Петербург — в 2026 году.

Авторы: Мария Кокорева, Светлана Бурмистрова
Теги: РЖД, ВСМ, Александр Мишарин
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